Galaxy S25 может позаимствовать две функции ИИ у Galaxy S26

В начале 2026 года компания Samsung вместе с премиальными смартфонами серии Galaxy S26 предложит новую функциональность искусственного интеллекта. Ожидалось, что обновление программной оболочки One UI 8.5 принесёт эти функции и на модели Galaxy S25, но этого не случилось. Теперь инсайдер Тарун Ватс сообщает, что две опции до аппаратов прошлого года всё же доберутся.

Речь идёт об очередном программном обновлении, которое принесёт функции под названием «Приоритетные уведомления» и «Сводка уведомлений». Это обновление ожидается в июне на четырёх смартфонах серии Galaxy S25. Также по традиции будут представлены патчи безопасности.

Изображение: Asif Iqbal Shaik / SamMobile

Нет точных сведений о том, собирается ли Samsung предложить съёмку в разрешении 24 Мп в предустановленном приложении «Камера» на Galaxy S25. Также на этих устройствах отсутствуют приложение Finder с поддержкой ИИ и функция Now Nudges.

Несколько недель назад завершив бета-тестирование программной оболочки One UI 8.5, южнокорейский производитель начал распространение её финального варианта на совместимых смартфонах и планшетах Galaxy.