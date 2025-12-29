Их представят на выставке CES 2026.

Компания ASUS анонсировала в коротком видео на YouTube подготовку обновлённых материнских плат NEO в линейках ROG, TUF и ProArt, сообщает ресурс HardwareLuxx. Все эти платы предназначены для платформы AMD AM5, существующих и будущих процессоров Ryzen.

Источник изображений: ROG Global, YouTube

Явным образом особенности новых плат в анонсе не перечислили, но наиболее внимательные пользователи заметили в видеороликах намёки на радиатор M.2 с испарительной камерой и новый разъём, который может быть унифицированным решением для питания и управления системами охлаждения с минимальным количеством проводов. Также применение разъёмов DIMM NitroPath могут распространить на платы TUF Gaming NEO, ранее они использовались только в платах ROG, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Компания ASUS следует по тому же сценарию, что и некоторые другие производители материнских плат, а именно выпускает обновлённые и улучшенные модели перед появлением следующего поколения процессоров с ядрами Zen 6. Таким же образом компания GIGABYTE обновляет модельный ряд платами X3D Turbo, а компания MSI — платами MAX и EVO.

Кроме того, в начале 2026 года компания AMD может освежить серию процессоров Ryzen 9000 новыми моделями, что в совокупности с появлением обновлённых материнских плат должно было стимулировать потребителей к обновлению своих платформ. Однако этому помешает взрывной рост цен на оперативную память. Остаётся надеяться на то, что лучшие прогнозы сбудутся и ситуация начнёт стабилизироваться ко второй половине 2026 года, перед появлением новых процессоров AMD.

Что касается обновления текущей серии AMD Ryzen 9000, ходят слухи о Ryzen 7 9850X3D, Ryzen 9 9950X3D2 и новых гибридных процессорах Ryzen 9000G с производительной интегрированной графикой. Наиболее вероятным является выпуск 9850X3D, процессор уже упоминался на сайте AMD, а также компания Dell подтвердила его доступность в составе игровых ПК Alienware в начале 2026 года.