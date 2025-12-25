Флагманский чипсет для сокета LGA 1700 с поддержкой разгона и поддержка не самой современной памяти. Вариант для апгрейда или сборки нового ПК с сохранением имеющейся DDR4.

Китайская компания ONDA выпустила материнскую плату Z790PRO-WIFI-B4 для процессоров Intel с сокетом LGA 1700. Плата поддерживает оперативную память DDR4, что является редкостью среди моделей, основанных на чипсетах флагманского уровня с возможностью разгона разблокированных процессоров. Однако в текущих реалиях выпуск такой платы оправдан, несмотря на сокращение производства DDR4. На рынке DRAM-памяти острый дефицит, цены многократно выросли, поэтому Z790PRO-WIFI-B4 может рассматриваться как для обновления существующего ПК, так и сборки нового со старой памятью.

Источник изображения: ONDA

Материнская плата ONDA Z790PRO-WIFI-B4 оснащается четырьмя слотами DIMM для установки памяти DDR4 с поддержкой профилей разгона Intel XMP со скоростью до 3600 мегатранзакций в секунду. В подсистеме питания насчитывается 12 дросселей, используются сборки Dr.MOS и экструдированные радиаторы для охлаждения.

Для установки твердотельных накопителей на плате присутствует три слота M.2 с поддержкой PCIe Gen 4, а также четыре порта SATA. Для отвода тепла от твердотельных накопителей плата оснащается простыми радиаторами без развитой теплообменной поверхности.

Для установки видеокарты предназначен один полноразмерный слот PCIe x16, а для прочих плат расширения — один короткий PCIe x1. В числе USB-портов на задней панели присутствует один порт Type-C. Плата поставляется с адаптером беспроводной сети Wi-Fi 6E.

В Китае ONDA Z790PRO-WIFI-B4 продаётся по цене от 779 ¥.