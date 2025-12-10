В ZOTAC использовали другую схему.

В компактном 2,65-литровом компьютере ZOTAC Magnus используется полноценная настольная версия видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, но с нестандартным питанием. Это выяснили специалисты ресурса HKEPC, полностью разобрав новый компьютер ZOTAC, сообщает Wccftech. При стандартном энергопотреблении 180 Вт для питания видеокарты используется только разъём PCIe, более того, доступен разгон — стандартный лимит можно повысить на 11%.

Источник изображения: HKEPC

Вариант GeForce RTX 5060 Ti, разработанный для ZOTAC Magnus, отличается нестандартным слотом PCIe. По всей видимости, для передачи данных здесь используется 8 линий PCIe 5.0, как и во всех прочих RTX 5060 Ti. Неиспользуемые 8 линий решили задействовать для дополнительного питания видеокарты. Предполагается, что на них подаётся напряжение 19 В, как в видеокартах формата MXM для ноутбуков. На плате видеокарты также предусмотрен специальный модуль VRM для дальнейшего преобразования напряжения. Такая конструкция позволила сократить количество внутренних проводов, улучшив вентиляцию и сделав систему компактнее.

В более крупной версии ZOTAC Magnus с видеокартой GeForce RTX 5070 Ti компания придерживалась уже классической конструкции с дополнительным питанием через разъём 12V-2x6.