По слухам, производство планировали завершить в третьем квартале 2025 года.

Компания AMD отменила решение о завершении производства чипсета B650, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум boardchannels.com.cn. Информация о том, что производство чипсета будет прекращено в третьем квартале 2025 года, появилась месяцами ранее на этом же форуме и официально не была подтверждена AMD.

Технические особенности плат AMD с разными чипсетами.

Производство B650 и материнских плат на его основе продолжат из-за падения спроса на компьютерные комплектующие для самостоятельной сборки ПК. Основной причиной этого является резкое подорожание оперативной памяти и твердотельных накопителей. Как утверждает источник, по сравнению с прошлым годом продажи материнских плат в ноябре снизились примерно вдвое и в декабре ожидается аналогичное снижение. В ответ на это AMD и её партнёры пересматривают графики закупок и производства.

Продолжая производство B650, компания AMD и её партнёры хотят расширить ассортимент недорогих материнских плат для платформы AM5, чтобы хоть как-то стимулировать продажи оборудования. Платы B650 будут дешевле обновлённых решений с чипсетом B850, предлагая сравнимые возможности, за исключением более ограниченной поддержки PCIe Gen 5.

Материнские платы B650 поддерживают разгон процессоров и оперативной памяти, по желанию производителя могут оснащаться компонентами для поддержки PCIe Gen 5 слотом M.2 основного твердотельного накопителя. Материнские платы с Extreme-версией чипсета должны обеспечивать поддержку PCIe Gen 5 и для видеокарты, в случае B850 эта поддержка является опциональной.