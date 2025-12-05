Как минимум, две конфигурации по мощности.

В таможенной базе данных nbd.ltd обнаружили намёки на мощность будущих процессоров AMD Medusa Point, сообщает VideoCardz. Предполагается, что по классу мощности процессоры будут делиться как минимум на две группы: High-TDP и Low-TDP. К первой относятся модели с расчётной тепловой мощностью 45 Вт, а ко второй — с мощностью 28 Вт. Записи подтверждают, что процессоры используют корпус FP10, который, по слухам, примерно на 6% больше FP8.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Учитывая информацию из прошлых утечек, к классу Low-TDP могут относиться процессоры Medusa Point 1 с конфигурацией производительных, плотных и энергосберегающих ядер 4+4+2. Если информация подтвердится, это будут первые процессоры AMD с маломощными ядрами. Также Medusa Point 1 приписываю наличие восьми вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5 с индексом «плюс». Такими могут быть будущие процессоры классов Ryzen 5 и Ryzen 7 для ноутбуков.

Более мощная конфигурация High-TDP для процессоров Medusa Point 2 может быть получена присоединением 12-ядерного кристалла CCD (Core Complex Die) с полноценными ядрами Zen 6 к 10-ядерному кристаллу Medusa Point 1. Таким образом, самый производительный процессор этой подгруппы будет 22-ядерным.

Источник изображения: BapCo CrossMark

Процессоры Medusa Point ожидают не ранее 2027 года, поскольку в следующем, 2026 году, AMD должна представить для ноутбуков процессоры Gorgon Point серии Ryzen 400. Это обновление Strix и Kraken Point с более высокими тактовыми частотами и некоторыми изменениями в конфигурациях. Например, результат тестирования Ryzen AI 5 430, появившийся в базе данных BapCo CrossMark, указывает на то, что преемник Ryzen AI 5 330 получит более производительную интегрированную графику: Radeon 840M вместо 820M, — количество вычислительных блоков увеличилось в два раза, до четырёх. Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров Ryzen 400 появятся в первом квартале 2026 года, и AMD почти наверняка официально представит серию на выставке CES 2026.