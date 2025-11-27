Это ударит по небольшим компаниям без налаженной цепочки поставок.

По информации китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade Pack, в Сети ходят слухи о том, что NVIDIA меняет принципы работы с партнёрами по производству видеокарт. Компания якобы перестала предлагать комплекты из графических процессоров и чипов памяти.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Теперь производители видеокарт могут закупать у NVIDIA только графические процессоры, а для закупок памяти вынуждены искать отдельных поставщиков и самостоятельно договариваться с ними. Это может ударить по небольшим компаниям, которые по тем или иным причинам не могут или не успели наладить нужные контакты с производителями и поставщиками памяти. Кроме этого, производители видеокарт должны будут самостоятельно контролировать закупаемые чипы на соответствие уровню качества и спецификациям, которые регламентирует NVIDIA.

Данные изменения могут быть вызваны высокой волатильностью на рынке памяти. Из-за внезапно возникшего дефицита цены на DRAM и NAND память стремительно растут. Видеокарты, оперативная память, устройства хранения данных дорожают, как и прочие комплектующие и гаджеты.

На сегодняшний день больше всего подорожала оперативная память. Видеокарты, напротив, даже подешевели, как утверждали зарубежные СМИ — но это временное явление в рамках предпраздничных распродаж. Рост цен ожидается с конца 2025 или с начала 2026 года. По неофициальной информации, AMD уже предупредила партнёров о повышении цен на свои графические решения. По оценкам, для партнёров компании цены повысятся как минимум на 10%.