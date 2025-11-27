Сайт Конференция
Moleculo
NVIDIA может начать продавать партнёрам по производству видеокарт только GPU без памяти в комплекте
Это ударит по небольшим компаниям без налаженной цепочки поставок.

По информации китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade Pack, в Сети ходят слухи о том, что NVIDIA меняет принципы работы с партнёрами по производству видеокарт. Компания якобы перестала предлагать комплекты из графических процессоров и чипов памяти.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Теперь производители видеокарт могут закупать у NVIDIA только графические процессоры, а для закупок памяти вынуждены искать отдельных поставщиков и самостоятельно договариваться с ними. Это может ударить по небольшим компаниям, которые по тем или иным причинам не могут или не успели наладить нужные контакты с производителями и поставщиками памяти. Кроме этого, производители видеокарт должны будут самостоятельно контролировать закупаемые чипы на соответствие уровню качества и спецификациям, которые регламентирует NVIDIA.

Данные изменения могут быть вызваны высокой волатильностью на рынке памяти. Из-за внезапно возникшего дефицита цены на DRAM и NAND память стремительно растут. Видеокарты, оперативная память, устройства хранения данных дорожают, как и прочие комплектующие и гаджеты.

На сегодняшний день больше всего подорожала оперативная память. Видеокарты, напротив, даже подешевели, как утверждали зарубежные СМИ — но это временное явление в рамках предпраздничных распродаж. Рост цен ожидается с конца 2025 или с начала 2026 года. По неофициальной информации, AMD уже предупредила партнёров о повышении цен на свои графические решения. По оценкам, для партнёров компании цены повысятся как минимум на 10%.

#nvidia #видеокарты #цены #дефицит
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

pakhtunov
14:46
Казалось куда деградировать оверам, а нет.. всегда есть куда, судя по таким постам. Щас бы тестировать мх-4 и кпт в 2025.. Лежалые. Про сборку вообще молчу. Видеодрайвер: GeForce Game Ready Driver 3...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Мистер правдоруб
14:35
Вообще-то умник, почитай интервью Леонова! Американцы были на Луне не один раз, а шесть! Фильм Кубрика покоя не дает? Посмотри на Китай у них за 20 лет Космическая программа перегнала Россию и Сша вме...
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
linux4ever
14:32
Что там забыли Британия, Канада, Италия, Франция, где Индия, Китай, Бразилия и Индонезия?
Аналитики считают возвращение России в G8 стратегической необходимостью для Запада
Мистер правдоруб
14:20
Чипировать надо, эта система полумеры! Абу бандиты совсем распоясались! И почему имя арабское у системы?
В Москве запустили приложение «Амина» для учета мигрантов
Любое Имя
14:18
Ну сиди там ,на селероне тогда
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Docent
14:04
жабогадюкинг прекрасен... %)
В Европарламенте потребовали заменить американское ПО на европейские аналоги
Гильермо
13:58
Два факта, у пиндособрёхов не было нужного двигателя и второй - у них не было скафандров с радиационной защитой. А эта смешная и знаменитая постановочная фраза Нила Армстронга, отрепетированная и с...
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
Гильермо
13:53
Советские космонавты летали вместе с американцами на Луну в одной ракете, что бы подтвердить факт посещения амереканами Луны? Ты в своём уме?
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
[IRanPast]
13:52
Вперёд! За орденами!
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
sevapva0
13:51
Эй, Scorpion81. Переписал бы свою перловыперловую статью.
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
