Модель с продвинутой подсистемой питания, поддержкой PCIe 5.0 для M.2 накопителей и видеокарт.

Компания MaxSun анонсировала через СМИ материнскую плату MS-iCraft B850 AIGA с чипсетом AMD B850, сообщает VideoCardz. Это первая материнская плата с дизайном AIGA, а также первая плата, для которой MaxSun открыто заявляет о поддержке процессоров AMD Ryzen следующего поколения.

Источник изображения: MaxSun, VideoCardz

По всей видимости, в оригинальной новости допущена ошибка в дате выхода 14 февраля 2025 года. Первые упоминания данной платы в новостях датированы сентябрём 2025 года, тогда в китайских СМИ говорилось о планах выпустить MS-iCraft B850 AIGA вместе с тремя другими новинками к ноябрьским распродажам. Возможно, теперь плату планируют представить к февралю 2026 года. Поставки на международный рынок обсуждаются.

Первоначальные новости не содержали подробностей о технических характеристиках, теперь становится известно, что MS-iCraft B850 AIGA оснастят подсистемой питания 16+2+1 с 50-амперными сборками Dr.MOS и крупными радиаторами для охлаждения. Плата позволяет установить четыре твердотельных накопителя M.2, два с поддержкой PCIe 5.0 и два с поддержкой PCIe 4.0, оснащается парой слотов PCIe 5.0 для видеокарт, которые могут работать одновременно в режиме x8 + x8.

Заявлена поддержка оперативной памяти DDR5 с разгоном до 8400 МТ/с и выше, всего четыре слота DIMM. На задней панели есть пара USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных и вывода изображения (альтернативный режим DisplayPort 1.4), поддерживается подключение корпусного USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Плата оснащается адаптером проводной сети Ethernet с поддержкой скорости 5 Гбит/с и беспроводным адаптером Wi-Fi 7. Есть настраиваемая подсветка и набор конструктивных решений для простой и быстрой установки компонентов.

Обновлено

В Wccftech говорят об отсутствии конкретных дат для выпуска. Плату могут официально представить в ближайшие недели.