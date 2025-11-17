Сайт Конференция
Moleculo
Флагманы серии процессоров Intel Xeon 600 семейства Granite Rapids WS предложат 336 МБ кэш-памяти L3
Появился предполагаемый список процессоров будущей серии, а также первый результат тестирования одной из моделей

В базе данных бенчмарка Geekbench впервые появился отчёт о тестировании неанонсированного процессора Intel Xeon 654 семейства Granite Ridge WS (GNR-WS) для рабочих станций, сообщает VideoCardz. Рассматриваемая модель является 18-ядерной и 36-поточной, работает на тактовой частоте до 4,7…4,8 ГГц и несёт 72 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Одновременно с отчётом в Интернете появилась неофициальная информация о номенклатуре моделей, которые войдут в будущую серию. Всего перечислено 11 процессоров, включая Xeon 654.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

В однопоточном тестировании Geekbench процессор Intel Xeon 654 набрал 2634 балла, в многопоточном — 14743 балла. Результаты авторы оригинальной новости не обсуждают. Если сравнивать со среднестатистическими результатами Geekbench, оценки соответствуют уровню производительности актуальных процессоров Intel семейства Sapphire Rapids для рабочих станций. Например, на момент написания средняя оценка 16-ядерного Xeon w5-3435X в однопоточном тесте составляет 2052 балла, в многопоточном тесте — 15463 балла. Однако вряд ли стоит ориентироваться на эти значения, поскольку средние результаты процессоров Xeon в базе данных Geekbench противоречивы — средняя оценка моделей с большим количеством ядер может быть меньше, чем у моделей с меньшим количеством ядер.

Если верить слухам, флагманами семейства GNR-WS станут процессоры Intel Xeon 698X и 696X с объёмом кэш-памяти 3-го уровня 336 МБ, а младшие модели, Xeon 636 и 634, предложат 48 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Количество ядер пока не уточняется. Предположив, что Intel будет использовать для процессоров GNR-WS те же строительные блоки и конфигурации, что и для серверных Granite Rapids, а также взяв в расчёт объём кэш-памяти, авторы VideoCardz прогнозируют в семействе GNR-WS модели с количеством ядер от 8 до 80. Базовые тактовые частоты, названные инсайдером, лежат в диапазоне от 2,0 до 3,5 ГГц.

Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что процессоры семейства GNR-WS будут использовать те же P-ядра Redwood Cove и технологический процесс Intel 3, что и процессоры для центров обработки данных. По сравнению с потребительскими процессорами, эти решения должны предложить не только гораздо больше ядер, но также гораздо более высокую пропускную способность памяти за счёт поддержки быстрой DDR5 в многоканальной конфигурации (от 4 каналов и более). Для создания вычислительных кластеров из нескольких видеокарт процессоры должны поддерживать большое количество линий PCIe 5.0. Наверняка при продвижении платформы Intel уделит внимание Project Battlematrix для создания масштабируемых и экономичных рабочих станций. В рамках этого проекта несколько производителей-партнёров Intel представили сдвоенные видеокарты Arc Pro B60 Dual 48 ГБ.

Процессорам Intel GNR-WS предстоит конкурировать с семейством AMD Shimada Peak — процессорами Ryzen Threadripper 9000 и Threadripper PRO 9000. Флагманский процессор PRO 9995WX предлагает 96 ядер Zen 5 и 384 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Сроки выхода процессоров Intel GNR-WS не уточняются.

#intel #процессоры #xeon #рабочие станции #granite ridge
Источник: videocardz.com
