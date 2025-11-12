На подходе ещё более дорогая конфигурация устройства.

Компания GPD выпустит ещё более дорогую версию портативного игрового компьютера Win 5 с чёрно-белым оформлением «Панда» и 128 ГБ оперативной памяти, сообщает VideoCardz. До этого анонса флагманской была конфигурация устройства, оснащённая 64 ГБ оперативной памяти. Игровые КПК были представлены исключительно в чёрном цвете.

Цены GPD Win 5 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395, 64 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 4 ТБ начинаются от 2200…2300 $. Это дорогостоящее устройство премиум сегмента с процессором, который является основой миниатюрных рабочих станций для искусственного интеллекта. Цена новой версии не называется. Очевидно, она должна быть ещё дороже.

Помимо 16 ядер Zen 5 в состав MAX+ 395 входит интегрированная графика Radeon 8060S дискретного уровня (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) и нейронный сопроцессор. Поддержка до 128 ГБ четырёхканальной LPDDR5X-8000 позволяет работать с большими языковыми моделями локально на устройстве. Для современных игр производительности тоже достаточно.

В стартовой конфигурации GPD Win 5 используется 8-ядерный AMD Ryzen AI MAX+ 385 с интегрированной графикой Radeon 8050S (32 вычислительных блока RDNA 3.5), 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ. Цена начинается от 1599 $.

Ранее в Интернете оставил след AMD Ryzen AI MAX+ 388. Этот гибридный процессор сочетает 8 процессорных ядер с интегрированной графикой Radeon 8060S. Журналисты посчитали такой вариант оптимальным для премиальных игровых КПК.