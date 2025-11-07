С момента первого анонса устройство полностью переработали.

Бренд AYANEO приближается к выпуску флагманского портативного игрового компьютера NEXT 2 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395. С момента первого анонса система была полностью переработана и получила классический дизайн. В AYANEO подтвердили: устройство будет оснащаться встроенным аккумулятором, в отличие от конкурирующих OneXPlayer Apex и GPD Win 5, которые полагаются на внешний аккумулятор. Подробные характеристики аппаратной части устройства остаются неизвестны.

Источник изображения: AYANEO

В AYANEO показали системную плату NEXT 2 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395, оперативной памятью, подсистемой питания и прочими компонентами, а также массивную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Максимальная мощность чипа в соответствии со спецификациями AMD может достигать 120 Вт, но будет ли такой уровень мощности доступен в новинке, неизвестно.

Источник изображения: AYANEO

Источник изображения: AYANEO

В числе особенностей элементов управления: электромагнитные джойстики, триггеры с датчиками Холла, 8-позиционный D-pad, два тачпада.

Источник изображения: AYANEO

Цены и сроки выхода пока не разглашаются. Очевидно, AYANEO NEXT 2 будет дорогим, как и другие устройства этого класса с процессорами AMD Strix Halo. Информация о планах выпустить более дешёвые версии NEXT 2 с процессорами MAX 385 или 388 пока отсутствует.