Предположительно, от 9800X3D он будет отличаться меньшими частотами.

Новый отчёт в базе данных PassMark Software указывает на то, что AMD вскоре может выпустить второй 8-ядерный 3D V-Cache процессор с ядрами Zen 5 в серии Ryzen 9000X3D. Это Ryzen 7 9700X3D, который, предположительно, будет работать на более низких тактовых частотах, по сравнению с 9800X3D. Последний является самый продаваемым процессором AMD для платформы AM5.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Это не единственная потенциальная 8-ядерная новинка с 3D V-Cache. По слухам, AMD готовит 9850X3D с более высокими тактовыми частотами. Если слухи верны, в серии будет три 8-ядерных процессора с 3D V-Cache, что значительно расширит выбор для потребителей в ценовом диапазоне до 500 $.

Источник изображения: PassMark Software

Оценка производительности AMD Ryzen 7 9700X3D основана на одном образце и превышает средний показатель 9800X3D. Это сравнение нельзя считать достоверным, тем не менее, можно предположить, что в играх 9700X3D и 9800X3D будут обеспечивать примерно одинаковую производительность при прочих равных условиях. Во время тестирования тактовая частота 9700X3D повышалась до 5,79 ГГц, что кажется слишком высоким значением. Возможно, процессор был разогнан.

Ранее также появились слухи о подготовке нового флагманского 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9000X3D, каждый чиплет с ядрами которого будет оснащён кристаллом 3D V-Cache. Модель с потенциальным названием Ryzen 9 9950X3D2 предложит 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня.