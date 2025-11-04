Новости о плавлении 12V-2x6 на премиальных моделях AMD стали появляться чаще.

На портале Reddit появилось описание третьего случая плавления адаптера питания 12V-2x6 видеокарты NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT от компании SAPPHIRE Technology, сообщает VideoCardz. О проблеме рассказал пользователь под псевдонимом ShoddyIntroduction76, приложив фотографию повреждённого адаптера. Первый подобный случай с этой же моделью был зарегистрирован в августе, а второй — на прошлой неделе.

Источник изображения: ShoddyIntroduction76, Reddit (отредактировано)

Как видно на фотографии, питающие контакты комплектного адаптера 12V-2x6 с синим штекером изменили цвет и обуглились из-за высокой температуры. Пользователь не уточняет, в результате чего решил проверить адаптер, какой блок питания используется в системе и при каких условиях эксплуатировалась видеокарта.

Повреждение 12V-2x6 может быть внезапным, либо протекать скрытно — повреждения будут накапливаться, пока система не начнёт работать нестабильно. В последнем случае первыми признаками проблемы могут быть чёрный экран, случайные отключения и перезагрузки, постоянное присутствие запаха расплавленного пластика во время повышенной нагрузки на видеокарту.

В случае с видеокартами AMD Radeon RX 9070 XT наиболее вероятен сценарий с постепенным повреждением 12V-2x6, поскольку мощность этих видеокарт составляет около 300 Вт. В случае с куда более мощными 600-ваттными NVIDIA GeForce RTX 5090 возможны внезапные отказы, когда штекер и кабель плавятся с дымом и спецэффектами в моменты пиковых всплесков энергопотребления.

Учитывая, что энергопотребление RX 9070 XT примерно вдвое ниже максимально допустимой мощности 12V-2x6, странно видеть сообщения о плавлении кабелей питания на этих видеокартах. По всей видимости, меньшее энергопотребление не гарантирует, что проблем с 12V-2x6 не возникнет. Новый разъём является довольно «капризным». Кабель необходимо подключать без перекосов, аккуратно, не изгибать вблизи штекера и обязательно убедиться, что штекер полностью вошёл в разъём и замок на нём защёлкнулся. Но даже это ничего не гарантирует.

В случае с видеокартами NVIDIA специалисты рассказывали о постепенной деградации используемой схемы питания с уменьшением количества шунтирующих резисторов, в результате чего невозможна или затруднена балансировка токовой нагрузки на отдельных линиях.

Большинство моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT от сторонних производителей оснащаются 8-контактными разъёмами дополнительного питания, разъёмами 12V-2x6 — единицы. Кроме SAPPHIRE NITRO+ это модель Taichi от ASRock, которая тоже была героем новости о плавлении кабеля питания. Также 16-контактный разъём питания стали устанавливать на модели для рабочих станций с целью повысить удобство, сократив количество подключаемых кабелей и расположив единственный 12V-2x6 на торце видеокарты.