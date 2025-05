Новые профили для игр, поддержка новых мониторов, исправления ошибок.

NVIDIA выпустила графический драйвер Game Ready версии 576.40 с поддержкой DOOM: The Dark Ages. Игра разработана на собственном движке id Software, новейшей версии idTech8 с поддержкой трассировки лучей и в перспективе с поддержкой трассировки пути — обновление обещают выпустить в скором времени после релиза. Специалисты NVIDIA, Bethesda Softworks и id Software сотрудничали, чтобы реализовать в игре все передовые возможности видеокарт GeForce RTX 50 серии, это в частности DLSS 4 с многокадровой генерацией, DLAA и реконструкция лучей на базе новых моделей искусственного интеллекта с архитектурой трансформер, также игра поддерживает Reflex.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Помимо DOOM: The Dark Ages новый драйвер обеспечивает поддержку DLSS 4 с многокадровой генерацией и прочих возможностей, которые появятся в многопользовательской ролевой игре New World: Aeternum с выходом большого обновления к старту 8 сезона. Также обновление программного обеспечения NVIDIA расширяет совместимость с новыми G-SYNC мониторами, внедряет новые профили для игр и исправляет ошибки. Что касается мониторов, перечислено семь различных моделей от Acer, AOC, I-O Data и Dell, а что касается игр — внедрены профили с оптимальными настройками для Assassin's Creed Shadows и ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion. В приложении NVIDIA App появилась возможность включить переопределение DLSS для следующих игр:

Bodycam

Clair Obscur: Expedition 33

Commandos Origins

Lost Skies

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Microsoft Flight Simulator 2024

Necrophosis

New World: Aeternum

No More Room in Hell 2

RuneScape: Dragonwilds

Spirit of the North 2

Steel Seed

Tempest Rising

The Talos Principle: Reawakened

Warframe

Драйвер повышает стабильность в Monster Hunter Wilds; на видеокартах GeForce RTX 50 устраняет мерцание теней в Dead Space Remake, небольшое перенасыщение цветов в играх, когда игровое разрешение ниже собственного разрешения монитора, чёрные экраны на мониторах ASUS ROG PG32UQXR, PG248QP, PG32UCDM; заикания на некоторых телевизорах LG с включённой технологией G-SYNC, когда частота обновления снижается до определённого уровня. Все изменения в примечаниях к выпуску (PDF).