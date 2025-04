В него включены исправления из предыдущих хотфиксов.

NVIDIA выпустила стабильную версию графического драйвера GeForce Game Ready 576.28 со статусом WHQL. Судя по информации из документации к этому драйверу, он устраняет те же проблемы, что и несколько предыдущих экстренных обновлений, но если так называемые хотфиксы не имеют статуса WHQL и проходят ограниченный контроль качества, то новый стабильный выпуск должен был быть тщательно проверен специалистами NVIDIA. Вкратце: специалисты продолжают устранять различные проблемы с выводом изображения на видеокартах GeForce RTX 50 серии, ошибки в играх и различном программном обеспечении.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

В числе известных и пока неисправленных ошибок перечислены: вылеты в Cyberpunk 2077 при активации фоторежима, если в настройках графики включена трассировка пути; мерцание и артефакты вокруг источников света в Ghost of Tsushima Directors Cut — обе проблемы наблюдаются на видеокартах GeForce RTX 50. Также есть общие проблемы со стабильностью в Monster Hunter Wilds.

Попутно с объявлением о выходе нового драйвера в NVIDIA обратили внимание, что на этой неделе поддержка технологий DLSS 4 появится в играх ARC Raiders, Deadzone: Rogue, восьмом сезоне Diablo IV, Where Winds Meet. Также в компании напомнили о поддержке генерации кадров DLSS, Reflex и других фирменных технологий в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и предстоящем релизе DOOM: The Dark Ages — игра будет поддерживать DLSS 4, DLAA и Reflex.