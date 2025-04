Версия RTX 5060 Ti на 16 ГБ оказалась намного лучше версии на 8 ГБ.

Обширное сравнительное тестирование NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti от YouTube канала Hardware Unboxed показало, что версия видеокарты с 8 ГБ видеопамяти имеет различные проблемы, которые отсутствуют на версии с 16 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz. В современных играх больший объём видеопамяти зачастую позволяет добиться гораздо более высокой производительности и гораздо более стабильной частоты кадров. Специалисты видят предназначение RTX 5060 Ti 8 ГБ в киберспортивном сегменте, где распространены игры с относительно низкими требованиями к производительности графического процессора и к памяти, видеокарта обеспечит высокую частоту кадров для мониторов с высокой частотой обновления.

В VideoCardz выделили наиболее показательные результаты сравнительного тестирования. Например, в The Last of Us Part II при 4K разрешении и с включённым DLSS в режиме качество версия видеокарты с 16 ГБ видеопамяти по средней частоте кадров быстрее практически в два раза, а по редким событиям (статистика 1%) более чем в два раза лучше. В 1440p средняя производительность выше примерно на треть, а статистика редких событий более чем в три раза лучше. Разрыв сокращается до 8% при снижении качества DLSS до минимума. Включение генерации кадров даёт больший прирост производительности на видеокарте с большим объёмом видеопамяти.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube



Примерно те же выводы можно сделать по результатам в таких играх, как Final Fantasy XIV и Indiana Jones and the Great Circle, но есть примеры и хуже. В Hogwarts Legacy при разрешении 1440p и высоких настройках графики включение трассировки лучей привело к многократному ухудшению статистики 1% на видеокарте с 8 ГБ видеопамяти, RTX 5060 Ti 16 ГБ в среднем была быстрее на 62% и на 483% быстрее по показателю 1%. Снижение настроек графики и трассировки лучей до среднего уровня уравнивает среднюю частоту кадров, но по редким событиям RTX 5060 Ti 16 ГБ практически в два раза лучше. Без трассировки лучей производительность видеокарт идентична. Ещё один пример: Horizon Forbidden West при 4K разрешении и настройке DLSS производительности оказалась неиграбельной на RTX 5060 Ti 8 ГБ, в среднем 16 кадров в секунду; версия с 16 ГБ видеопамяти справилась с такими настройками — в среднем 68 кадров в секунду.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В числе прочих проблем RTX 5060 Ti 8 ГБ - автоматическое снижение качества текстур на максимальных настройках графики в некоторых играх.