NVIDIA RTX Remix используется командой Orbifold Studios для создания ремастера Half Life 2 RTX.

Двухчасовая демоверсия Half Life 2 RTX станет доступна 18 марта, объявили в NVIDIA. Игроки смогут оценить полностью переработанные ассеты, эффекты и анимации, графику с полной трассировкой лучей и другие передовые графические изыски на уровнях Рейвенхольм (англ. Ravenholm) и Нова Проспект (англ. Nova Prospekt). Одновременно с этим в компании сообщили о выпуске релизной версии программного обеспечения для моддинга NVIDIA RTX Remix. Это ПО используется командой Orbifold Studios, которая и отвечает за создание ремастера Half Life 2 RTX.

Пример работы технологии RTX Skin — обратите внимание на то, как свет проходит через тушку хедкраба. Источник изображения: NVIDIA

Релизная версия NVIDIA RTX Remix поддерживает передовые технологии NVIDIA, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией и нейронные шейдеры. Эти и другие технологии реализованы в Half Life 2 RTX. Они не только поднимут графическую составляющую игры на новый уровень, но и обеспечат повышение производительности, по сравнению с бета-версией RTX Remix.

На примере Portal RTX компания заявляет о повышении производительности в 2,4 раза при сравнении бета и релизной версии RTX Remix. Благодаря различным оптимизациям производительность повышается на 22%, ещё на 14% благодаря поддержке RTX Neural Radiance Cache, а DLSS 4 с многокадровой генерацией обеспечит повышение частоты кадров на 73% сверх этого. Графика и эффекты станут реалистичнее благодаря таким технологиям как RTX Skin и RTX Volumetrics.

Источник изображения: NVIDIA

RTX Skin — реализаций подповерхностного рассеяния в играх с трассировкой лучей, которая позволяет реализовать реалистичное распространение света через кожу. RTX Volumetrics позволяет создавать реалистичное объёмное освещение с учётом частиц и атмосферных эффектов. Это далеко не всё: в релизной версии RTX Remix обновили многие другие инструменты, интерфейс, документацию и учебные пособия, а также упростили некоторые рабочие процессы.

Говоря о RTX Remix в NVIDIA заявили о 150 совместимых играх и 350 моддинг-проектах, над которыми активно работает сообщество из более чем 30 тыс. моддеров. Также в компании отметили, что более сотни игр уже обзавелись поддержкой DLSS 4 с многокадровой генерацией и новыми наименованиями в этом списке являются: Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation и Wild Assault.

Возвращаясь к Half Life 2 RTX нужно отметить, что дата релиза полной версии ремастера до сих пор неизвестна. Доступ к игре получат все владельцы оригинальной Half Life 2 на платформе Steam.