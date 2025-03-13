Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Состоялся релиз RTX Remix, оценить возможности платформы можно в демо Half Life 2 RTX с 18 марта
NVIDIA RTX Remix используется командой Orbifold Studios для создания ремастера Half Life 2 RTX.

Двухчасовая демоверсия Half Life 2 RTX станет доступна 18 марта, объявили в NVIDIA. Игроки смогут оценить полностью переработанные ассеты, эффекты и анимации, графику с полной трассировкой лучей и другие передовые графические изыски на уровнях Рейвенхольм (англ. Ravenholm) и Нова Проспект (англ. Nova Prospekt). Одновременно с этим в компании сообщили о выпуске релизной версии программного обеспечения для моддинга NVIDIA RTX Remix. Это ПО используется командой Orbifold Studios, которая и отвечает за создание ремастера Half Life 2 RTX.

Пример работы технологии RTX Skin — обратите внимание на то, как свет проходит через тушку хедкраба. Источник изображения: NVIDIA

Релизная версия NVIDIA RTX Remix поддерживает передовые технологии NVIDIA, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией и нейронные шейдеры. Эти и другие технологии реализованы в Half Life 2 RTX. Они не только поднимут графическую составляющую игры на новый уровень, но и обеспечат повышение производительности, по сравнению с бета-версией RTX Remix.

На примере Portal RTX компания заявляет о повышении производительности в 2,4 раза при сравнении бета и релизной версии RTX Remix. Благодаря различным оптимизациям производительность повышается на 22%, ещё на 14% благодаря поддержке RTX Neural Radiance Cache, а DLSS 4 с многокадровой генерацией обеспечит повышение частоты кадров на 73% сверх этого. Графика и эффекты станут реалистичнее благодаря таким технологиям как RTX Skin и RTX Volumetrics.

Источник изображения: NVIDIA

RTX Skin — реализаций подповерхностного рассеяния в играх с трассировкой лучей, которая позволяет реализовать реалистичное распространение света через кожу. RTX Volumetrics позволяет создавать реалистичное объёмное освещение с учётом частиц и атмосферных эффектов. Это далеко не всё: в релизной версии RTX Remix обновили многие другие инструменты, интерфейс, документацию и учебные пособия, а также упростили некоторые рабочие процессы.

Говоря о RTX Remix в NVIDIA заявили о 150 совместимых играх и 350 моддинг-проектах, над которыми активно работает сообщество из более чем 30 тыс. моддеров. Также в компании отметили, что более сотни игр уже обзавелись поддержкой DLSS 4 с многокадровой генерацией и новыми наименованиями в этом списке являются: Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation и Wild Assault.

Возвращаясь к Half Life 2 RTX нужно отметить, что дата релиза полной версии ремастера до сих пор неизвестна. Доступ к игре получат все владельцы оригинальной Half Life 2 на платформе Steam.

#nvidia #игры #half life 2 #half life 2 rtx
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
2
Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
10
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Компания LG представила информацию о ценах на OLED-телевизоры G5 и C5 2025 года выпуска
+
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
19
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
5
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Ryzen 9 9950X3D по FPS в играх обошел Ryzen 7 9800X3D
15
В сеть просачивается всё больше видео и изображений с закрытого тестирования Battlefield 6
+
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Флагман OnePlus 13T ожидается в продаже в мае
+
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
1
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
84
RX 9070 теряет лишь 9% производительности при снижении потребления на треть
+
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+

Популярные статьи

Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
43
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
45
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
30
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
23
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
14
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
22
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
8
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1

Сейчас обсуждают

Иван Обыдённов
20:09
Ну вот у меня +/- 82 была температура на 5700х и 5900х примерно такая же. А на 3900 - 64 в среднем. А для любителей дизлайков - я ещё ставлю лок фпс на 60 кадров, потому как 90 или 200 фпс мне не пок...
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Roditch
19:59
Сейчас будет много текста: Файл подкачки создан для компенсации недостатка оперативной памяти. Он ни как не связан с производительностью жёсткого диска, будь то SSD или HDD. Файл подкачки Windows ис...
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
cibershot
19:57
4.5 млн.р базовая версия, а потом хоть за 2 млн его получится продать второму владельцу? Китай мобили очень сильно теряют цену на вторичке. Надежность на пару лет
Обновленный китайский внедорожник Tank 300 в первые сутки в КНР заказали 19,7 тысяч человек
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:52
Вульва тоже улетела
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
newceyre
19:50
В новых играх эта печка только писю будет сосать
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
[I_Ran_Past]
19:43
По умолчанию процессоры АМД тротлял на 95 градусах И никто в здравом уме не андервольтит Zen 3, это снижает производительность процессора
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
SekaZzZ34
19:39
Они по ходу пытались андервольт сделать и чип разогнать, только вот с 1 раза не вышло и в этом конечно же АМД виноваты😂
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
ty5ieturtyu43rr
19:35
Та не, радивон не 100W потребляет, это амд решила такой маркетинг сделать на лоха, типа показывать потребление только чипа, а не всей карты как честно показывает Нвидиа, потому у всех блогеров появила...
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Gamandril
19:22
Даунизм в самом отвратительном виде. Эта их повесточка ради войны полов с дебилашками, которые тупостью продвигают нездоровые отношения. Если какая-то дура одела мини юбку и ждет обосраться уважительн...
Игровая индустрия по-прежнему остается враждебной средой для многих женщин
NONsens
19:21
Это не вопрос скорости накопителя. Когда оперативки + файла подкачки не хватает на все запущенные программы, ОС начинает чувствовать себя очень плохо. А такое может спонтанно случаться, когда винда и ...
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем