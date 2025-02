Добавлены профили с оптимальными настройками для игр: Avowed, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Kingdom Come: Deliverance II и Sid Meier's Civilization VII.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 572.42, добавлена поддержка: Avowed, обновления Indiana Jones and the Great Circle с DLSS 4 и многокадровой генерацией, Sid Meier's Civilization VII и Wuthering Waves. Помимо этого, компания добавила в программное обеспечение четыре профиля с оптимальными настройками для игр: Avowed, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Kingdom Come: Deliverance II и Sid Meier's Civilization VII.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Avoved поддерживает генерацию кадров в режиме x2, переопределение версии DLSS в приложении NVIDIA App позволит включить режимы x3 и x4, что поможет значительно повысить производительность в высоком разрешении — в три раза и выше на RTX 5090 в 4K на максимальных настройках.

Драйвер исправляет сбой, который мог произойти в Valorant при запуске игры, устраняет некоторые проблемы с зависанием, которые могли возникать в Final Fantasy 16 при выходе из игры, некоторые проблемы с падением производительности в Delta Force при использовании Resizable BAR. Также исправлена ошибка, негативно сказывающаяся на результатах видеокарт Blackwell в 3DMark DXR Feature Test и другие проблемы.

Драйвер добавляет поддержку 5 дисплеев, совместимых с G-SYNC: AOC 27G4H, AOC 25G4SXU, AOC AG275QZM, AOC Q24G4 и Philips 27M2N5500L.