Комплект для разработчиков содержит различные демонстрации.

Разработчикам стал доступен набор технологий нейронного рендеринга NVIDIA RTX Kit для трассировки лучей в играх с искусственным интеллектом, рендеринга сцен с невероятно высокой геометрической детализацией и создания фотореалистичных игровых персонажей, сообщает Wccftech.

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Комплект можно загрузить из репозиториев GitHub, при этом составляющие комплекта доступны на том же GitHub и по отдельности, в своих собственных репозиториях. В комплект входят: RTX Neural Shaders (RTXNS), RTX Mega Geometry (RTXMG), RTX Character Rendering (RTXCR), RTX Texture Filtering (RTXTF) и другие компоненты, за исключением RTX Neural Materials, который пока ещё не опубликовали.

Например, в состав RTX Neural Texture Compression (RTXNTC) входит образец, который можно скомпилировать для демонстрации нейронной технологии сжатия текстур. Специалисты YouTube канала Compusemble проверили это, обнаружив значительное снижение потребления памяти: с 272 до 11,37 МБ. Тем не менее, при включении возникает дополнительная нагрузка на видеокарту. Аналогично, демонстрационный образец входит в комплект RTXMG. Это единственная технология, которая уже использовалась в игре Alan Wake 2.

Также в RTXCR входит демонстрация визуализации контуров волос и кожи. Технология RTX Hair особенно интересна, поскольку в новых видеокартах GeForce RTX 50 компания NVIDIA представила аппаратную поддержку новой структуры данных для волос, называемой Linear-Sweeping Sphere (LSS), которая обеспечивает более высокую производительность при трассировке и снижает потребление памяти. Первым примером применения RTX Hair является игра Indiana Jones and the Great Circle, поддержка RTX Hair появилась в ней с февральским обновлением.

Наконец, NVIDIA также обновила Streamline SDK до версии 2.7.2, добавив поддержку многокадровой генерации DLSS 4, новые модели для реконструкции лучей, генерации кадров и масштабирования изображения.