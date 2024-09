Эти устройства ещё не были анонсированы.

Появилась информация о разработке компанией Lenovo двух новых портативных игровых компьютеров, они были перечислены в списке совместимых устройств фирменной док-станции Legion Go USB-C Dock, сообщает VideoCardz. Это портативные компьютеры Legion Go Gen Two и Legion Go Lite.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Устройства ещё не были анонсированы компанией, их характеристики неизвестны. По предположениям, Lenovo Legion Go Gen Two станет новым флагманским устройством. Потенциально, его могут оснастить одним из новых APU компании AMD, либо стандартной моделью из серии Ryzen AI 300, либо новым специализированным чипом для подобного рода устройств — Z2 Extreme. Legion Go Lite рассматривается как более доступная альтернатива, соответственно, в основе этого варианта могут использоваться и APU текущего поколения, такие как Ryzen Z1.

Что касается AMD Ryzen Z2 Extreme, по последним слухам, он получит 8-ядерную конфигурацию 3+5 с ядрами Zen5 и Zen5c, а также интегрированную графику Radeon 890M с вычислительными блоками в количестве 16 единиц.