ASUS обновила условия гарантийного обслуживания портативных игровых консолей ROG Ally в США. Неисправности, связанные со встроенным картридером, теперь покрываются гарантией сроком 2 года, ранее на устройство распространялась общая гарантия 1 год, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальное объявление ASUS: «Нам стало известно, что некоторые устройства чтения SD-карт в ROG Ally (2023) RC71L могут работать не так, как ожидалось. Поэтому мы продлеваем гарантию на устройство чтения карт SD с двенадцати до двадцати четырёх месяцев…».

Также компания заявляет, что возместит стоимость повреждённых SD-карт. Для этого карту памяти с документами, подтверждающими её покупку, необходимо сдать по гарантии вместе с игровой консолью. Если документов о приобретении SD-карты нет, компания готова возместить её справедливую рыночную стоимость: «…Мы возместим вам расходы на SD-карты, повреждённые устройством чтения SD-карт, если вы отправите нам карту(ы) вместе с доказательством покупки при возврате вашего Ally для обслуживания RMA. Если у вас нет доказательства покупки повреждённой SD-карты, мы возместим справедливую рыночную стоимость карт, определённую нами. Если вы ранее отправляли нам Ally для гарантийного обслуживания и не получили возмещение за повреждённую SD-карту, вы можете связаться с нами, чтобы обсудить получение возмещения…».

Также вместо замены неисправного устройства покупатели могут запросить возврат средств: «…Вместо услуги RMA вы можете вернуть нам Ally и получить полный возврат средств в течение 90 дней с момента покупки, если вы приобрели Ally (2023) RC71L напрямую у ASUS…».

Покупателям в других странах компания также рекомендует обратиться в местную службу поддержки при возникновении проблем с устройством чтения SD-карт, но не уточняется, увеличен ли срок гарантийного обслуживания в других странах, в заголовке объявления указано: This is only for US.