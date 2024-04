Manor Lords поддерживает DLSS 2.

NVIDIA выпустила WHQL графический драйвер GeForce Game Ready версии 552.22, добавив в него оптимизации для игр Manor Lords и No Rest for the Wicked.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

реклама

Компания отмечает высокий интерес к средневековой градостроительной стратегии Manor Lords, к которой 26 апреля откроется ранний доступ на площадке Steam. В январе разработчики сообщали, что игру добавили в список желаемого более 2 млн пользователей платформы. Удивительно, но над столь масштабным проектом работает один разработчик при издательской поддержке Hooded Horse.

Manor Lords поддерживает технологию DLSS 2, которая, по данным NVIDIA, в среднем обеспечит при режиме «Производительность» 47-процентный прирост частоты кадров в 4K разрешении на видеокартах RTX 4070 и старше. Источник изображения: NVIDIA

Что касается исправлений (PDF), в игре PUBG устранена нестабильность на системах с процессорами Intel Core 12-го поколения; устранены фризы при одновременном включении планирования графического процессора с аппаратным ускорением и технологии SLI на системах с видеокартами GeForce GTX 10 и RTX 20; критические ошибки на системах с комплектом виртуальной реальности HTC Vive Pro 2 и несколькими дисплеями.