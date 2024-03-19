Возможно, скоро в играх придётся общаться с цифровыми аватарами.

NVIDIA представила на GDC 2024 созданную в сотрудничестве с Inworld детективную игру Covert Protocol, сообщают TweakTown и Wccftech. Это технологическая демонстрация того, какими могут стать будущие игры за счёт интеграции искусственного интеллекта. Covert Protocol использует игровой движок Unreal Engine 5 от Epic Games, персонажи созданы с помощью технологии Epic MetaHuman, а для того, чтобы «оживить» их использовался движок Inworld AI Engine и платформа NVIDIA ACE. Теперь внутгриигровые персонажи это не заскриптованные NPC, а цифровые аватары, которые взаимодействуют с игроком в реальном времени благодаря искусственному интеллекту.

Источник изображения: NVIDIA

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В Covert Protocol игрок становится частным детективом. Придётся общаться с «цифровыми людьми», чтобы докопаться до истины в очередном деле. Платформа NVIDIA ACE включает Riva, компонент для автоматического распознавания речи и преобразования текста в речь с помощью настраиваемой языковой модели Nemotron (LLM). Разработчики могут формировать личность каждого персонажа, создавая для него предысторию и формируя черты его характера. Также разработчики могут согласовывать взаимодействие игроков с контекстом сцены с помощью программируемых правил в NeMo Guardrails. Наконец, Audio2Face автоматически создаёт лицевую анимацию игровых персонажей.





Inworld выпустит исходный код Covert Protocol в ближайшем будущем и надеется, что это привлечёт внимание разработчиков игр к ИИ технологиям и ускорит их интеграцию в игры.