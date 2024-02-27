Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel повысила производительность интегрированной графики Core Ultra до 155% в новом драйвере
Но речь идёт не о самых современных DirectX 11 играх.

реклама

Стал доступен новый WHQL драйвер для видеокарт Intel Arc, интегрированной графики процессоров Core Ultra и ряда других графических решений компании. Новый выпуск под номером 31.0.101.5333 не содержит каких-либо исправлений, но порадует поддержкой новых игр и улучшениями производительности.

реклама

Драйвер содержит оптимизации для Last Epoch и DirectX 12 обновления Sea of Thieves, а что касается улучшений производительности, инженеры Intel раскрывают потенциал интегрированной графики процессоров Core Ultra в не самых новых графический API и сейчас сосредоточены на поддержке DirectX 11.

В примечаниях к выпуску перечислены 16 игр, производительность которых должна заметно вырасти после обновления драйвера — всё это DirectX 11 проекты.

Ожидаемый прирост производительности интегрированной графики процессоров Intel Core Ultra в графическом драйвере 31.0.101.5333

Самый большой прирост производительности наблюдается в Just Cause 4 — до 155%. В Just Cause 3 прирост средней частоты кадров ожидается до 18%. Также стоит отметить Assassin’s Creed Syndicate, Snowrunner, Sid Meier’s Civilization VI, Divinity Original Sin 2, It Takes Two — в этих играх производительность должна повыситься от 65% до 24%. В других играх можно ожидать увеличения средней частоты кадров в диапазоне 6…20%.

#intel #видеокарты #драйверы #intel arc
Источник: intel.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
8
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
8
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
5
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
+
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
7
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
4
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
5
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
39
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
16
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
35
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
55
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
4

Сейчас обсуждают

Артем Акопян
13:59
Ну да не было если даже они в написали в списке неполадок указали. На форуме blizzard куча сообщений об этом. Причем тут m2
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
Alexey B
13:59
Купив в 2000-ом для своего первого самосборного ПК АТХ корпус МЕС больше не делал подобных ошибок. Благо работал в серьёзной организации и техники любого калибра и брендовой и отечественной повидал не...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Storage
13:58
видео 440 влезает только если снять корзину, водянку не поставить, продув никакой. Если что у меня валяется без дела fd define 7 xl, абсолютно непригоден для современной сборки.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Chihonya
13:57
не вынуждай меня унижать тебя, балабол-нищук, ты прям как автор этого сцаного опуса, покупал 3060 по сто тыщ,а я дождался нормальных цен и купил, в отличии от тебя нупь)
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
RandomXP
13:55
Мне надоели большие корпуса, но и на m-itx не готов. Подарили на новый год Jonsbo C6 В него влезла полноразмерная m-atx плата, HDD 3.5, 2 SSD 2.5 Охлаждение - односекционная водянка. Видео пока интегр...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
NGC7293
13:53
Fractal Design Arc купленный в 2012 году служит верой и правдой. Снятие средней корзины для HDD позволило установить трёхслотовую видеокарту длиной 33+см. Правда вк больше трёх слотов не влезет. Ни...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Блейд
13:53
Это ты нищий. 2 года я сидел на встроенном видеоядре пока нормальные мужики вроде меня майнили.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Vlad Popov
13:51
Позволю позлорадствовать: по делом юбикам, лучше бы принца персии вернули к жизни, а не делали всякое гуано. Если контора и закроется то многого уже не потеряем.
Моддеры увеличили объем памяти GeForce RTX 2080 до 16 ГБ
Pepelyator
13:50
Fractal Design Define R7. Удобный и тихий.
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Chihonya
13:49
все понятно, шишун как всегда....
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем