Стал доступен новый WHQL драйвер для видеокарт Intel Arc, интегрированной графики процессоров Core Ultra и ряда других графических решений компании. Новый выпуск под номером 31.0.101.5333 не содержит каких-либо исправлений, но порадует поддержкой новых игр и улучшениями производительности.

Драйвер содержит оптимизации для Last Epoch и DirectX 12 обновления Sea of Thieves, а что касается улучшений производительности, инженеры Intel раскрывают потенциал интегрированной графики процессоров Core Ultra в не самых новых графический API и сейчас сосредоточены на поддержке DirectX 11.

В примечаниях к выпуску перечислены 16 игр, производительность которых должна заметно вырасти после обновления драйвера — всё это DirectX 11 проекты.

Ожидаемый прирост производительности интегрированной графики процессоров Intel Core Ultra в графическом драйвере 31.0.101.5333

Самый большой прирост производительности наблюдается в Just Cause 4 — до 155%. В Just Cause 3 прирост средней частоты кадров ожидается до 18%. Также стоит отметить Assassin’s Creed Syndicate, Snowrunner, Sid Meier’s Civilization VI, Divinity Original Sin 2, It Takes Two — в этих играх производительность должна повыситься от 65% до 24%. В других играх можно ожидать увеличения средней частоты кадров в диапазоне 6…20%.