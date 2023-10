В COD: MW3 и Lords of the Fallen есть DLSS.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 537.58 с поддержкой открытой бета-версии Call of Duty: Modern Warfare III (далее MW3), а также Forza Motorsport и Lords of the Fallen. Открытая бета многопользовательской игры MW3 стартует 12 октября для оформивших предзаказ, а 14 октября — для всех остальных. Уже на тестировании можно воспользоваться технологиями масштабирования NVIDIA DLSS 2 Super Resolution и снижения задержки ввода NVIDIA Reflex, а в полной версии игры, которая выйдет 10 ноября, владельцы видеокарт GeForce RTX 40 также смогут активировать DLSS 3 с генерацией кадров.

Также поддержка DLSS 3 и генерации кадров реализована для Lords of the Fallen, ролевая игра выходит 13 октября. Владельцы видеокарт GeForce RTX 40 за счёт DLSS 3 смогут увеличить частоту кадров в среднем от 2,1 до 2,9 раз в зависимости от разрешения.

реклама

В новый драйвер добавили профиль приложения Microsoft Store/Xbox Game Pass для Lies of P, исправили ошибку, из-за которой утилиты мониторинга сообщали неправильные значения энергопотребления в режиме ожидания, а также проблему, из-за которой могло наблюдаться увеличение задержки DPC при подключении графического процессора через HDMI 2.1 FRL в режиме 10/12 бит на канал.