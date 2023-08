А вот Immortals of Aveum в примечаниях к выпуску не упоминается.

NVIDIA выпустила новую версию драйверов GeForce Game Ready 537.13 WHQL, добавив оптимизации для Starfield и ICARUS: New Frontiers. Наверняка Starfield в представлении не нуждается, релиз потенциального хита от Bethesda запланирован на 6 сентября, но покупатели премиального издания смогут играть уже с 1 сентября. New Frontiers — это крупное дополнение для PvE-выживача ICARUS, которое добавит новую локацию с новыми противниками, боссами и заданиями, ресурсами и предметами. Как отмечает TechPowerUp, на удивление, поддержка GameReady для новинки Immortals of Aveum, вышедшей сегодня, в выпуске не упоминается.

Среди исправлений данного выпуска решение проблем со стабильностью Battlefield 2042 при включении фильтров GeForce Experience Freestyle, задержками в Ratchet & Clank: Rift Apart при включённых технологиях DirectStorage и Reflex, ошибками Vegas Pro FX и неработающим предварительным просмотром на некоторых конфигурациях ноутбуков.