Также проблемы игры на видеокартах Arc исправляют сами разработчики Remnant 2.

Intel выпустила для видеокарт Arc и Iris Xe бета-версию графического драйвера 31.0.101.4576, чтобы исправить несколько проблем. Драйвер устраняет проблемы с искажением текстур в Remnant 2 (DX12), игра выходит 25 июля, т.е. сегодня, однако покупатели цифрового издания Ultimate могли начать играть уже 21 числа. Владельцы видеокарт Arc с ранним доступом стали сообщать о проблемах с текстурами. Кроме этого, похоже, что модель Arc A750 испытывает дополнительные проблемы с рендерингом, но в данном случае причина может быть в самой игре — разработчики официально сообщили, что работают над патчем, а пока в Steam можно переключиться на бета-билд игры, где проблема частично решена. Следующая проблема, которую решает бета-драйвер, касается игры World War Z (DX11) — здесь исправлено мерцание текстур.

Подробнее с исправлениями и известными проблемами можно ознакомиться в примечаниях к выпуску, среди проблем видеокарт Intel Arc можно отметить наличие вероятности периодических вылетов Shadow of The Tomb Raider (DX11) после загрузки меню игры, сбоев в Blender 3.6 во время рендеринга с трассировкой лучей, отсутствие возможности задействовать аппаратное ускорение в некоторых версиях Adobe Premiere Pro, сбои во время рендеринга в Adobe After Effects, ошибки в Topaz Video AI при использовании моделей для улучшения видео.