Thermaltake официально представила корпус CAPO X, позволяющий разместить две независимые Micro-ATX системы в одном корпусе. Новинка уже доступна на Тайване по цене около $186.

Thermaltake официально выпустила корпус CAPO X — модель, которую компания впервые показала на выставке Computex 2026. Главная особенность новинки — возможность разместить внутри две полностью независимые системы в одном корпусе.

CAPO X относится к классу Full-Tower и выполнен в вертикальной компоновке. Внутреннее пространство разделено на два самостоятельных отсека, каждый из которых рассчитан на установку материнской платы форм-фактора Micro-ATX (поддерживаются и модели с обратным расположением разъёмов). Это не классическая схема «основная плата + дополнительная плата меньшего размера», а два равноправных отсека с идентичными возможностями.

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Каждый отсек оснащён пятью слотами расширения, собственным отсеком для блока питания и независимой передней панелью с портами USB Type-C, двумя USB Type-A и аудиоразъёмами. Важный нюанс: системы не используют общий блок питания — у каждой свой, что обеспечивает полную электрическую независимость. При этом каждая из систем поддерживает видеокарты длиной до 420 мм и процессорные кулеры высотой до 180 мм.

По задумке Thermaltake, CAPO X ориентирован на пользователей, которым нужно разместить на одном столе два компьютера. Например, одну систему можно использовать для игр, а вторую — для стриминга, работы или других задач. Также это может быть полезно для разделения рабочей и личной машины, либо для изоляции AI-системы от основного компьютера.

В плане охлаждения корпус поддерживает до двух 360-мм СЖО и суммарно до 13 вентиляторов типоразмера 120 мм. Доступны две расцветки — чёрная и белая (Snow).

CAPO X уже поступил в продажу на Тайване по цене 5 990 новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно $186 до налогов. Информации о ценах и сроках выхода на других рынках пока нет.

Стоит отметить, что при всех преимуществах компактного размещения двух систем, у такого решения есть и обратная сторона. При обслуживании или ремонте одной системы может потребоваться отключение всего корпуса, что отразится и на второй машине. Два отдельных корпуса обеспечивают лучшую физическую изоляцию и упрощают апгрейд или ремонт. Так что CAPO X — это компромиссное решение для тех, кто готов пожертвовать удобством обслуживания ради экономии места.