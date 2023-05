Еще один большой патч для ПК-версии исправляющий проблемы с производительностью

После выхода первой части игры The Last of Us на ПК, пользователи столкнулись с проблемами оптимизации, которые привели к тому, что игра оказалась одной из наихудших по этому показателю. Однако, после серии обновлений , проект значительно улучшился в плане внешнего вида и производительности, хотя все еще имел некоторые проблемы. Сейчас все эти недостатки устранены, благодаря новому обновлению, выпущенному Naughty Dog и Iron Galaxy.

Новый большой патч для ПК-версии The Last of Us Part I, обозначенный номером 1.0.5.0, включает в себя множество оптимизаций и доработок. Разработчики обещают нам увеличение частоты кадров и улучшение текстур для большей части компьютерных конфигураций, а также сокращение времени компиляции шейдеров. Для того, чтобы внести все эти изменения, движок игры должен перестроить игровые библиотеки полностью.

Несмотря на то, что последний патч в основном сосредоточен на оптимизации работы видеокарт, он также включает исправления для других компонентов, Например, разработчики уменьшили время загрузки уровней, указывает на проделанную работу с использованием CPU и SSD (HDD). Некоторые исправления даже специально направлены на системы с компонентами AMD.

В Naughty Dog и Iron Galaxy внимательно следят за отзывами игроков и активно работают над оптимизацией и стабильностью игры, а также внедряют дополнительные исправления.