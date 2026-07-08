Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказалась в открытом доступе до релиза: файлы распространяются с 7 июля, а в роликах показывают ранее не публиковавшийся контент. Для взлома использовали гипервизор, источник утечки пока не установлен.

В преддверии официального запуска продаж, который состоится 9 июля 2026 года, в сети появилась полностью функционирующая версия обновлённой версии игры Assassin's Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced. Несмотря на то что глобальный релиз проекта назначен только на завтра, 9 июля, пиратские копии игры начали распространяться по торрент-трекерам уже 7 июля.

Вместе с файлами в интернете появились многочисленные видеоролики и прямые трансляции игрового процесса, демонстрирующие ранее не показанные разработчиками локации, кат-сцены и сюжетные повороты.

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Данный инцидент стал очередным тревожным звонком для игровой индустрии: он наглядно продемонстрировал, что современная итерация защитного программного обеспечения Denuvo больше не является непреодолимой преградой для взломщиков. Стоит отметить, что обход защиты был реализован с использованием гипервизора, который позволил изолировать процессы антипиратской системы от ядра операционной системы и перехватить проверку лицензии.

По имеющимся данным, несанкционированная публикация билда произошла не через Steam, а через лаунчер от Ubisoft. В настоящее время ведётся расследование, чтобы установить виновных. В числе подозреваемых — различные лица, включая представителей СМИ, которые получили доступ к игре до снятия эмбарго 8 июля.