Вероятно, «Ведьмак 3» будет работать на Windows 10, но CDPR больше не может гарантировать пользователям на этой платформе оптимальное качество игры, стабильную работу и совместимость с новыми устройствами.

В конце мая текущего года польская компания CD Projekt RED сделала официальное заявление о создании нового сюжетного дополнения для своей культовой ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Новое DLC под названием «Баллады прошлого» (Ballads of Yore) перенесет игроков в новые локации, а также позволит узнать неизвестную ранее историю из жизни Геральта из Ривии. Выход данного дополнения запланирован на следующий год, однако точная дата будет объявлена позднее.

Вслед за анонсом выхода дополнения создатели игры рассказали о важных технических изменениях, которые затронут основную игру.

Ключевым изменением станет приведение системных требований игры в соответствие с более высокими стандартами. Проще говоря, системные требования станут жестче. Также стоит отметить, что «Ведьмак 3» более не будет официально совместим с операционной системой Windows 10. Как заявляют CDPR, данное решение обусловлено рядом причин.

Во-первых, корпорация Microsoft больше не предоставляет официальную поддержку операционной системы Windows 10. Это побуждает разработчиков программного обеспечения, в том числе CD Projekt RED, отказаться от использования этой платформы в своих проектах и не тратить время и усилия на её тестирование.

Во-вторых, компания NVIDIA, выступающая в качестве ключевого партнёра студии CD Projekt RED, сообщила о своём решении прекратить поддержку операционной системы Windows 10 начиная с осени текущего года. Это означает, что новые версии драйверов для видеокарт перестанут быть совместимыми с устаревшей системой.

Тут необходимо акцентировать внимание на том моменте, что данное нововведение не предполагает абсолютной невозможности запуска игры на Windows 10. CD Projekt RED обращает внимание на то, что игра, по всей видимости, будет функционировать на данной операционной системе, однако компания более не может гарантировать пользователям на этой платформе наивысший уровень качества игры, бесперебойную работу и совместимость с новейшим оборудованием.

Выходит, что для полноценного погружения в мир «Ведьмака 3» и грядущего дополнения «Баллады прошлого» геймерам все же желательно обновить свои системы до Windows 11.