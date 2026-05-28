Отличительной чертой корпуса Air Power G10 является наличие трёх передних вентиляторов, установленных на регулируемых кронштейнах

Компания Formula V Line анонсировала скорый выход на рынок нового компьютерного корпуса Air Power G10. Данная модель будет впервые представлена на международной технологической выставке Computex 2026, которая состоится в Тайбэе. Производитель позиционирует модель как инновационное решение формата Mid Tower. Отличительной особенностью модели является продвинутая система контроля воздушных потоков.

Корпус обладает компактными размерами, составляющими 235 миллиметров в ширину, 440 миллиметров в высоту и 454 миллиметра в глубину, и выполнен из комбинации стали, пластика и закалённого стекла. На передней панели расположены три 120-миллиметровых вентилятора с возможностью регулировки угла наклона. Это позволяет оптимизировать обдув компонентов. Также на передней панели есть декоративные защитные решётки.

На фронтальной панели устройства располагаются современные разъёмы: один порт USB Type-C, два порта USB 3.0 и комбинированный аудиовыход. Корпус, предназначенный для установки материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, оснащён семью слотами расширения. Максимальная длина видеокарты составляет 420 миллиметров, высота процессорного кулера — 182 миллиметра, а длина блока питания — 160 миллиметров.

В конструкции устройства предусмотрен специальный отсек для размещения 3,5-дюймового диска, а также два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей. Система охлаждения обладает высокой степенью адаптивности и способна вместить до 11 вентиляторов диаметром 120 миллиметров, а также радиатор жидкостного охлаждения, размер которого может достигать 360 миллиметров.

Модель Air Power G10 предлагается в семи цветовых решениях, что позволяет гармонично вписать её в любой интерьер. Особого внимания заслуживают версии Black Wood, имитирующие текстуру дерева, а также Rose Gold и Metallic Silver, отличающиеся элегантным металлическим покрытием передней панели.

О рекомендуемой розничной стоимости новинки производитель сообщит позднее.