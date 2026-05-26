link1pc
ESA: Изменение направления течения во внешнем ядре Земли может быть временным процессом
В 2010 году в районе экватора под Тихим океаном произошло неожиданное изменение направления движения расплавленного вещества во внешнем ядре — она начала двигаться в сторону востока. С 2020 года интенсивность восточного потока постепенно уменьшалась. Это может говорить о том, что изменение было временным явлением.
В результате исследования, проведённого международной группой учёных, были проанализированы данные геомагнитных наблюдений и информация, полученная с помощью спутников за период с 1997 по 2025 год. В ходе анализа было выявлено необычное явление, произошедшее в 2010 году в экваториальной области Тихого океана. В этот период было зафиксировано отклонение направления течения во внешнем ядре нашей планеты. Это масштабное изменение было вызвано глубинными процессами, происходящими внутри Земли.

Для воссоздания картины событий учёные использовали данные наземных измерений в сочетании с информацией, полученной от европейских спутников Swarm и Cryosat, а также от немецких и датских космических аппаратов.

Исследование полученных сведений позволило выявить, что в начале 2010-х годов начало усиливаться аномальное движение в недрах, залегающих на глубине свыше 2200 километров. Но примерно с 2020 года наблюдается тенденция к снижению интенсивности обратного потока.

Земля обладает внешним ядром, представленным расплавленными соединениями железа и никеля. Эти элементы находятся в постоянном движении, формируя магнитное поле, которое служит надёжным щитом, оберегающим нашу планету от вредоносного космического излучения.

В данном слое, как правило, наблюдается слабое западное течение, обусловленное асимметричным планетарным вихрем. Однако в Тихом океане, где воздействие вихря было несущественным, неожиданно было обнаружено мощное восточное течение. Это открытие стало сюрпризом для учёных.

С целью более глубокого осмысления этого явления группа исследователей под предводительством Фредерика Даля Мадсена, исследователя из Эдинбургского университета, применила три подхода к анализу геомагнитных данных.

Результаты расчётов показали, что изменение направления течения около 16 лет назад могло быть вызвано более глубокими процессами, происходящими внутри планеты. Это подтверждается сейсмическими сигналами, которые указывают на изменения в периодических циклах, а также появлением новых магнитных возмущений на поверхности ядра после начала аномального процесса

Хотя текущее изменение направления движения, скорее всего, будет временным, характер колебаний турбулентности указывает на вероятность повторения подобных событий в будущем.

По мнению Мадсена, изменение направления течения под Тихим океаном вызывает множество вопросов о том, как ведут себя глубинные слои Земли. На данный момент исследователи не могут понять, является ли это отклонение временным, частью регулярного цикла или же началом нового стабильного режима циркуляции в ядре.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести длительные наблюдения.

#физика #природа #наука и техника #европейское космическое агентство
Источник: esa.int
