link1pc
Sony впервые рассказала о применении искусственного интеллекта в разработке игр для PlayStation 5
Sony видит в искусственном интеллекте не замену для разработчиков, а инструмент, который поможет им расширить свои возможности

Sony впервые раскрыла детали использования искусственного интеллекта в процессе разработки игр для PlayStation 5. При этом, в ходе встречи с инвесторами Хироки Тотоки, глава компании, подчеркнул, что ИИ не заменяет разработчиков, а, напротив, расширяет их потенциал, позволяя создавать игры быстрее и эффективнее.

Так, применение искусственного интеллекта уже оказало значительное воздействие на ключевые этапы разработки игр. Например, благодаря использованию ИИ, многие рутинные задачи выполняются автоматически, что, в свою очередь, дает возможность разработчикам сосредоточиться на более творческих аспектах работы. Автоматизация тестирования, например, помогает оперативно выявлять ошибки и улучшать качество игр, а использование инновационных инструментов значительно упрощает и ускоряет процесс создания персонажей и окружения.

Одним из самых важных внутренних инструментов компании, как сообщается, стала система Mockingbird. С её помощью можно автоматически переносить мимику живых актёров на трёхмерные модели персонажей. Раньше данный процесс занимал достаточно много времени, однако теперь это происходит буквально за считанные секунды. Многие студии уже активно используют данную технологию, включая Naughty Dog, известную по сериям The Last of Us и Uncharted, San Diego Studio, создающую сериал MLB The Show, и команду, работающую над ремастером Horizon Zero Dawn.

Компания Sony также поделилась информацией о технологии искусственного интеллекта, которая используется для создания реалистичных причёсок у игровых персонажей. Данный алгоритм, анализируя видеозаписи с реальными причёсками, автоматически генерирует множество отдельных прядей, что значительно ускоряет и упрощает процесс моделирования.

Компания также заявляет, что уделяет большое внимание разработке неигровых персонажей (NPC). По словам представителей PlayStation, в настоящее время специалисты работают над созданием прототипов персонажей, которые будут отличаться уникальным поведением и динамическими реакциями, что, в свою очередь, позволит сделать игровые миры более реалистичными и непредсказуемыми.

В компании Sony убеждены, что использование искусственного интеллекта в разработке позволит создавать больше игр и контента в более короткие сроки, сделает вход в индустрию более доступным для новых разработчиков, а также улучшит качество и разнообразие игровых проектов.

В то же время компания акцентирует внимание на том, что основным преимуществом PlayStation останутся собственные масштабные игровые франшизы и популярные игровые серии, которые будут становиться ещё более глубокими и насыщенными благодаря использованию новых технологий.

#sony #playstation 5 #разработка игр #игры для ps5 #ии в играх
Источник: wccftech.com
