link1pc
Samsung начала глобальное распространение One UI 8.5 на Android 16 для Galaxy S25
США стали второй страной после Кореи, где было выпущено официальное обновление для смартфонов Samsung Galaxy S25. В ближайшие дни обновление ожидается и в других регионах, включая Европу.

Компания Samsung начала глобальное распространение стабильной версии прошивки One UI 8.5 на базе Android 16. Так, в первых числах мая обновление было доступно пользователям в Южной Корее, а теперь оно стало доступно и владельцам смартфонов Galaxy S25 в США. Информация о выходе обновления подтверждается как пользователями, так и СМИ.

Для пользователей Galaxy S25 в США доступны обновления с номерами сборок S938USQU9CZDP и S938UOYN9CZDP. Размер файла — 4,4 ГБ. В прошивке также присутствует апрельский патч безопасности, который обеспечивает актуальную защиту устройства.

В скором времени владельцы Galaxy S25 в Европе и других регионах смогут получить стабильную версию One UI 8.5. После этого Samsung начнёт поэтапное обновление всех официально поддерживаемых устройств. Среди них будут и флагманы прошлого поколения, такие как Galaxy S24 и Galaxy S23, а также складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Кроме того, обновление коснётся и планшетов Galaxy Tab S10 и S11.

В обновлённой версии интерфейса One UI 8.5 не только улучшен дизайн, но и добавлены новые функции, основанные на технологиях искусственного интеллекта. В частности, Creative Studio — это приложение для создания контента с использованием ИИ. Call Screening — это функция на основе ИИ из набора Galaxy AI, которая помогает фильтровать нежелательные звонки, включая спам и звонки от мошенников.

#android 16 #samsung galaxy s25 #one ui 8.5
Источник: sammobile.com
