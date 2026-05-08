Функция «Профиль низкой задержки» в Windows 11 предназначена для ускорения запуска приложений и повышения отзывчивости системы

Согласно информации от Windows Central, компания Microsoft работает над функцией, которая временно улучшит производительность Windows 11. Эта функция получила рабочее название «Профиль низкой задержки». Идея заключается в том, чтобы автоматически увеличивать частоту процессора до максимально возможной на 1–3 секунды при запуске задач с высоким приоритетом. Это должно ускорить запуск приложений и повысить общую отзывчивость системы.

В ходе внутренних испытаний было установлено, что при использовании «Профиля низкой задержки» такие программы, как Microsoft Edge и Outlook, запускаются быстрее на 10–40%. В некоторых случаях прирост скорости достигает 40%. Также было отмечено, что на некоторых устройствах скорость открытия меню «Пуск» и контекстных меню может увеличиться на 70%. Положительный эффект наблюдается и при использовании большинства популярных сторонних программ.

На данный момент эта функция функционирует исключительно в автоматическом режиме и не предусматривает ручного управления через стандартные инструменты операционной системы. В рамках программы Windows Insider она активируется автоматически по мере необходимости, без участия пользователя.

По данным из надёжных источников, изменение частоты работы процессора и, как следствие, увеличение времени работы ноутбука не оказывают значительного влияния на его автономность. Это связано с тем, что повышение частоты носит кратковременный характер. Однако пока неясно, смогут ли пользователи, которые зафиксировали частоту центрального процессора в BIOS, воспользоваться новой функцией. «Профиль низкой задержки» всё ещё находится в процессе разработки, и его окончательный вариант может быть другим.