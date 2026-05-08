Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Microsoft тестирует функцию «Профиль низкой задержки» для кратковременного ускорения Windows 11
Функция «Профиль низкой задержки» в Windows 11 предназначена для ускорения запуска приложений и повышения отзывчивости системы

Согласно информации от Windows Central, компания Microsoft работает над функцией, которая временно улучшит производительность Windows 11. Эта функция получила рабочее название «Профиль низкой задержки». Идея заключается в том, чтобы автоматически увеличивать частоту процессора до максимально возможной на 1–3 секунды при запуске задач с высоким приоритетом. Это должно ускорить запуск приложений и повысить общую отзывчивость системы.

В ходе внутренних испытаний было установлено, что при использовании «Профиля низкой задержки» такие программы, как Microsoft Edge и Outlook, запускаются быстрее на 10–40%. В некоторых случаях прирост скорости достигает 40%. Также было отмечено, что на некоторых устройствах скорость открытия меню «Пуск» и контекстных меню может увеличиться на 70%. Положительный эффект наблюдается и при использовании большинства популярных сторонних программ.

На данный момент эта функция функционирует исключительно в автоматическом режиме и не предусматривает ручного управления через стандартные инструменты операционной системы. В рамках программы Windows Insider она активируется автоматически по мере необходимости, без участия пользователя.

По данным из надёжных источников, изменение частоты работы процессора и, как следствие, увеличение времени работы ноутбука не оказывают значительного влияния на его автономность. Это связано с тем, что повышение частоты носит кратковременный характер. Однако пока неясно, смогут ли пользователи, которые зафиксировали частоту центрального процессора в BIOS, воспользоваться новой функцией. «Профиль низкой задержки» всё ещё находится в процессе разработки, и его окончательный вариант может быть другим.

#microsoft #windows 11 #оптимизация windows 11 #ускорение игр #ускорение компьютера #low latency profile #профиль низкой задержки
Источник: windowscentral.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter