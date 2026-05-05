В министерстве полагают, что запрет на параллельный импорт персональных компьютеров не представляет угрозы для рынка. Напротив, это может стимулировать развитие отечественного производства электроники.

Недавно стало известно, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации значительно уменьшило список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. В частности, из перечня были исключены компьютеры и комплектующие, ноутбуки, накопители, а также серверы и системы хранения данных от таких известных производителей, как Samsung, Intel, HP, Acer, ASUS и некоторых других. Данные изменения вступят в силу 27 мая 2026 года.

В министерстве промышленности и торговли официально объяснили свою позицию по данному вопросу. Так, в ведомстве заверили, что ограничение на ввоз персональных компьютеров и комплектующих из-за рубежа не приведёт к недостатку товаров и не окажет негативного воздействия на рынок электроники в России. По словам представителей министерства, в РФ уже есть собственные аналоги данных товаров, и их количество вполне достаточно для того, чтобы обеспечить замену продукции из недружественно настроенных государств.

Кроме того, в ведомстве отметили, что данные шаги будут способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. В министерстве промышленности и торговли считают, что это даст дополнительный толчок для роста российских производителей и укрепит технологическую самостоятельность страны.