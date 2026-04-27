Copilot можно полностью удалить из операционной системы Windows 11, однако процесс этот не так прост и не всем доступен

В рамках апрельского обновления KB5083769 в операционной системе Windows 11 появилась новая функция, которая позволяет администраторам полностью удалять встроенного помощника Copilot с корпоративных устройств. Для этого была разработана специальная групповая политика RemoveMicrosoftCopilotApp.

Доступ к новому функционалу возможен только на тех устройствах, на которых ассистент Copilot был активирован через Microsoft 365. И если ассистент не был задействован в течение последних 28 дней и не был установлен вручную, то его можно удалить.

Данная функция предназначена в первую очередь для корпоративных пользователей и администраторов. Рядовые же пользователи не имеют возможности удалить Copilot через стандартный интерфейс. Для выполнения этого действия им будет необходим доступ к настройкам политик или корпоративной инфраструктуре.

Стоит также отметить, что удаление Copilot не является окончательным действием: при необходимости всегда есть возможность вернуть его обратно в систему. Кроме того, данная функция не оказывает абсолютно никакого влияния на работу других компонентов Windows.

Возможность удаления Copilot из операционной системы — это часть более масштабных изменений в стратегии компании. С одной стороны, Microsoft продолжает активно интегрировать искусственный интеллект в собственные продукты. С другой же стороны, компания стремится учесть критику в адрес Copilot в последних версиях Windows и предоставить бизнесу и пользователям больше контроля над установленными компонентами.