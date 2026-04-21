Введение ограничений маркетплейсами при использовании VPN привело к снижению объёма продаж

Ограничения доступа для пользователей, которые используют VPN, начали оказывать влияние не только на работу популярных сервисов, но и на продавцов, которые размещают свои товары на крупных маркетплейсах.

Так, согласно данным, полученным от участников рынка и опубликованным в «Коммерсанте», продавцы уже отмечают значительное снижение внешнего трафика и уменьшение количества незапланированных покупок, а также снижение эффективности рекламы в социальных сетях.

Классическая модель покупки, когда пользователь после просмотра рекламного объявления сразу переходит на страницу товара и приступает к оформлению заказа, всё чаще даёт сбои. В случае, если у покупателя активирован VPN, он, конечно, имеет возможность перейти по рекламной ссылке, однако страница с товаром либо не открывается вовсе, либо доступ к ней оказывается ограничен. В итоге получается интересная ситуация, когда продавец платит за клик по рекламе, однако целевое действие — оформление заказа — при этом не происходит. По оценкам специалистов, доля таких незавершённых заказов уже составляет примерно 2–3%.

В условиях снижения внешнего трафика продавцы всё чаще обращаются к внутренним инструментам продвижения на маркетплейсах. Подобный подход выгоден самим площадкам, поскольку рекламные бюджеты остаются в их экосистеме. Продавцы отмечают возрастающий интерес к внутреннему SEO, автоматизации рекламных кампаний и инструментам для расширения присутствия в регионах.

В конечном счете все сводится к тому, что ограничения для пользователей с VPN вносят свои коррективы в сфере электронной коммерции. Продавцы вынуждены адаптироваться к новым условиям, делая акцент на внутренних инструментах продвижения и оптимизации работы на маркетплейсах. Это может привести к укреплению позиций ведущих площадок и изменению маркетинговых стратегий для продавцов.