Global_Chronicles
Casio GDG-B100 может стать первыми часами Mudman с MIP-дисплеем
Инсайдеры раскрыли информацию о новой модели Casio G-Shock под названием GDG-B100. Часы, вероятно, станут первыми в линейке Mudman с MIP-дисплеем и появятся летом 2026 года.
Линейка Mudman известна своей защитой от пыли и грязи. До сих пор все модели этой серии использовали обычные ЖК-экраны. Похоже, Casio готовит изменение.

Модель GDG-B100 появится в трех цветах: полностью черная, с зеленым ремешком и с ремешком песочного цвета. На передней панели часов есть надпись «MUDMAN», что подтверждает принадлежность к семейству.

Главное отличие — MIP-дисплей. Такие экраны используют технологию памяти в пикселях. Они обеспечивают лучшую читаемость, более высокую контрастность и потребляют меньше энергии, чем традиционные ЖК-панели. При этом на них можно разместить больше информации одновременно.

Дизайн остался в стиле крупных моделей Casio для активного отдыха: массивный корпус, защитные элементы вокруг дисплея и толстый полимерный ремешок. На циферблате видна шкала процента выполнения цели, что указывает на наличие шагомера. Ожидаются также Bluetooth для синхронизации со смартфоном, автоматическая коррекция времени, журнал активности, подсчет калорий, виброзвонок. Базовый набор включает мировое время, секундомер, интервальный таймер, будильник, LED-подсветку и водонепроницаемость до 200 метров.

Пока нет подтверждения о датчиках окружающей среды — компасе и термометре. Также неизвестно, получит ли модель технологию солнечной зарядки Tough Solar. По данным утечки, часы выйдет летом 2026 года по цене от $200 до $250.

#часы #утечка #casio #g-shock #mip-дисплей #gdg-b100 #mudman
Источник: gizmochina.com
