Пользователи сообщают о неудачных попытках подтверждения возраста на Xbox и сбоях во время матчей

Великобритания ввела новый закон о безопасности в интернете, предусматривающий обязательную проверку пользователей игровых сервисов, включая Xbox, на предмет соответствия заявленному возрасту. Однако нововведение вызвало волну недовольства среди геймерского сообщества.

Сообщается, что многие игроки столкнулись с проблемами при прохождении процедуры подтверждения своего возраста. Пользователи жалуются на внезапные отключения от игры, невозможность войти в групповые чаты и потерю доступа к ряду функций вплоть до блокировки аккаунта. Некоторые игроки вынуждены прерывать матч именно тогда, когда система запрашивает подтвердить возраст, выбрасывая их из игрового процесса.

Процедура верификации оказалась весьма проблематичной: некоторые геймеры отмечают, что проверка длится несколько часов подряд, периодически зависает или вовсе ведет к полной блокировке аккаунта.

Эксперты считают, что строгие меры контроля могут привести к обратному эффекту: молодые игроки начнут искать альтернативные способы обойти систему, рискуя попасть на небезопасные платформы.