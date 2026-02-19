Протагонист Doom: The Dark Ages появился рядом с героями Skyrim и Wolfenstein в европейском eShop

Bethesda официально подтвердила выпуск двух крупных проектов на новую консоль Nintendo Switch 2: Indiana Jones and the Great Circle и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Однако внимание фанатов привлекло ещё одно интересное событие: в официальном магазине европейского региона eShop появился необычный баннер, на котором были изображены герои популярных серий Bethesda, а также персонаж из Doom: The Dark Ages.

Может быть интересно

Фанаты сразу же начали обсуждать возможность скорой официальной премьеры Doom: The Dark Ages на платформе Switch 2. Как сообщается на сайте mynintendonews, баннер стал частью специального раздела распродажи игр Bethesda, а его изображение было взято непосредственно из самой игры, которая ранее не была заявлена для новой консоли.

Некоторые считают, что этот баннер был просто случайностью, но многие эксперты предполагают, что таким образом компания Bethesda пытается дать своим поклонникам подсказку о скором релизе игры на платформе Nintendo.

Ранее известные инсайдеры сообщали о возможной разработке Doom: The Dark Ages для Switch 2. Они утверждали, что проект действительно находится в активной стадии разработки, но официальный анонс задерживается по решению руководства Nintendo.

Учитывая высокие показатели производительности игры на Steam Deck, многие ожидают успешного портирования популярного шутера на новую платформу.