link1pc
Doom: The Dark Ages может быть выпущена на Nintendo Switch 2
Протагонист Doom: The Dark Ages появился рядом с героями Skyrim и Wolfenstein в европейском eShop

Bethesda официально подтвердила выпуск двух крупных проектов на новую консоль Nintendo Switch 2: Indiana Jones and the Great Circle и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Однако внимание фанатов привлекло ещё одно интересное событие: в официальном магазине европейского региона eShop появился необычный баннер, на котором были изображены герои популярных серий Bethesda, а также персонаж из Doom: The Dark Ages.

Может быть интересно

Фанаты сразу же начали обсуждать возможность скорой официальной премьеры Doom: The Dark Ages на платформе Switch 2. Как сообщается на сайте mynintendonews, баннер стал частью специального раздела распродажи игр Bethesda, а его изображение было взято непосредственно из самой игры, которая ранее не была заявлена для новой консоли.

Некоторые считают, что этот баннер был просто случайностью, но многие эксперты предполагают, что таким образом компания Bethesda пытается дать своим поклонникам подсказку о скором релизе игры на платформе Nintendo.

Ранее известные инсайдеры сообщали о возможной разработке Doom: The Dark Ages для Switch 2. Они утверждали, что проект действительно находится в активной стадии разработки, но официальный анонс задерживается по решению руководства Nintendo.

Учитывая высокие показатели производительности игры на Steam Deck, многие ожидают успешного портирования популярного шутера на новую платформу.

#bethesda #nintendo switch 2 #doom: the dark ages
Источник: mynintendonews.com
Сейчас обсуждают

Андрей Усачёв
12:42
Он был близок к успеху !)))
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
serascer
12:31
Так-так, где там наши борцуны за свободу? ))) Ой как неудобно, оказывается Россия вовсе не полицейское государство и кровавый Мордор )))
Reuters: США создадут онлайн-портал для обхода блокировок в странах Европы
lighteon
12:18
-> 2006 год - это Pentium D?.. Хм. Ну для Pentium 4/D лучшим решением будет не Win7, а XP X64... ИМХО, WDDM не особо любит Netburst (для игр) -> С FF невозможно, в смысле? Для совсем устаревших систем...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Валерий Чернов
12:13
Да, атаки бывают сложными, но банк доказал, что инфраструктура выдерживает и не даёт сбоев.
В Сбере рассказали об отражении очень сложной хакерской атаки
Dentarg
12:11
Тоже слышал отзывы арендодателей, что там в тяжёлые игры не играют. Среди самых популярных - пубг, кс, дота. Но нафига? Во-первых, они и так работают на любой рухляди, во-вторых, киберспорт с доп. лаг...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Za9c
12:08
Из недавних новостей от росстата, что россияне начали тратить на еду почти 40% своих денег. Такой статистики не было как раз с 90х. Прогресс? Помню эти времена, был слом режима, но общие настроения св...
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
kilobait3
12:06
Твой аналогичный.
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
Dentarg
12:04
Пробовал эту штуку когда пытался в Киберпанк и Хоризон. Задумка прикольное, но мыло мыльное когда камеру вертишь. Даже при пинге в единицы мс. Ковыряния с сохранениями, лицензиями и прочий геморрой - ...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Алексей Кулаков
12:02
У меня компьютер на железе 2006 года. По своей мощности он меня вполне устраивает. На нём стоит Win7 x64. Денег на покупку нового у меня нет в принципе. Кроме пары старых версий браузеров, установлены...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Dentarg
11:58
Спасибо, обширный обзор. Знаю Suunto как чуть ли не монополиста в подводных компьютерах. Оказывается и такие безделушки есть. Это примерно как холодильник Liebherr или кроссовки Caterpillar)
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
