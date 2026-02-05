Китайские производители оперативной памяти в настоящее время не могут оказать значительного воздействия на мировой рынок, учитывая текущее положение дел в их отрасли и способность компаний CXMT, YMTC и других преодолевать регуляторные преграды для обеспечения поставок DDR по всему миру.

Крупнейшие производители оперативной памяти значительно повышают контрактные цены на свою продукцию, постепенно отказываясь от активного участия на потребительском рынке. Многие геймеры связывают свои ожидания с китайскими производителями DRAM, такими как CXMT и YMTC, полагая, что увеличение объемов производства сможет стабилизировать ситуацию и снизить дефицит.

Однако эксперты популярного ресурса Wccftech скептически относятся к таким перспективам. По их мнению, китайский сектор памяти не способен удовлетворить потребности мирового рынка ввиду технологических ограничений и экономических факторов.

Китайские производители используют устаревшие методы изготовления памяти, включая технологию EUV-литографии, доступ к которой ограничен санкциями. Это приводит к увеличению размеров кристаллов памяти на 40–50% относительно аналогов от компаний SK Hynix и Samsung. В результате одна кремниевая пластина обеспечивает меньший выход готовых чипов, повышая себестоимость продукта и делая массовый выпуск нерентабельным.

Кроме того, память от CXMT и YMTC характеризуется повышенной потребностью в напряжении питания, что увеличивает риск перегрева модулей. Дополнительным фактором риска является отсутствие доверия со стороны крупных брендов. Фирмы типа Apple, HP и Dell вряд ли будут сотрудничать с новыми поставщиками без длительной проверки качества продукции.

В итоге, несмотря на оптимизм пользователей, специалисты подчеркивают невозможность быстрого решения кризиса за счет китайского сектора памяти. Проблема осложняется ограничениями со стороны западных стран, препятствующими распространению технологий и материалов для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции.