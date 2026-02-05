Крупнейшие производители оперативной памяти значительно повышают контрактные цены на свою продукцию, постепенно отказываясь от активного участия на потребительском рынке. Многие геймеры связывают свои ожидания с китайскими производителями DRAM, такими как CXMT и YMTC, полагая, что увеличение объемов производства сможет стабилизировать ситуацию и снизить дефицит.
Однако эксперты популярного ресурса Wccftech скептически относятся к таким перспективам. По их мнению, китайский сектор памяти не способен удовлетворить потребности мирового рынка ввиду технологических ограничений и экономических факторов.
Китайские производители используют устаревшие методы изготовления памяти, включая технологию EUV-литографии, доступ к которой ограничен санкциями. Это приводит к увеличению размеров кристаллов памяти на 40–50% относительно аналогов от компаний SK Hynix и Samsung. В результате одна кремниевая пластина обеспечивает меньший выход готовых чипов, повышая себестоимость продукта и делая массовый выпуск нерентабельным.
Кроме того, память от CXMT и YMTC характеризуется повышенной потребностью в напряжении питания, что увеличивает риск перегрева модулей. Дополнительным фактором риска является отсутствие доверия со стороны крупных брендов. Фирмы типа Apple, HP и Dell вряд ли будут сотрудничать с новыми поставщиками без длительной проверки качества продукции.
В итоге, несмотря на оптимизм пользователей, специалисты подчеркивают невозможность быстрого решения кризиса за счет китайского сектора памяти. Проблема осложняется ограничениями со стороны западных стран, препятствующими распространению технологий и материалов для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции.