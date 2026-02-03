Январское обновление для Windows 11 KB5074109 может вызывать проблемы с производительностью и нестабильность на некоторых игровых компьютерах с видеокартами Nvidia GeForce.

По данным технологического издания Windows Latest, компания NVIDIA приступила к официальному исследованию возникших проблем совместимости игровых приложений с крупным январским накопительным обновлением от корпорации Microsoft — KB5074109. Пользователи сообщают о падении производительности и появлении графических артефактов после установки указанного патча.

Масштабная проблема была зафиксирована на официальном форуме поддержки NVIDIA, где геймеры делятся сообщениями о наблюдаемом снижении FPS на величину от 10 до 20 единиц и возникновении визуальных артефактов, включая прямоугольные тени и прочие искажения экрана.

Один из приводимых пользователями примеров касается популярной гоночной аркады Forza Horizon 5: после установки обновления игроки столкнулись с серьезными дефектами отображения и ухудшением производительности. Однако восстановление нормальной работы наблюдалось сразу же после удаления упомянутого пакета исправлений (KB5074109).

Представитель NVIDIA по имени Мануэль, официально признал наличие указанной проблемы и сообщил на форуме компании о подключении команды специалистов к детальному изучению ситуации. По состоянию на сегодняшний день единственное известное решение — это удаление проблемного обновления. Компания Microsoft также выпустила альтернативное обновление (KB5074105), однако оно пока не устранило выявленные дефекты.

В связи с этим пользователям, возможно, стоит временно воздержаться от установки обновления KB5074109 и ожидать официального решения от инженеров обеих компаний.