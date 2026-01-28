Даже спустя пять лет после выхода PS5 многие игроки продолжают активно использовать устройства предыдущего поколения

Осенью прошлого года исполнилось пять лет с момента выхода игровой консоли PlayStation 5. Однако, несмотря на значительный срок, далеко не все обладатели предыдущей модели решили сделать апгрейд своей системы.

По всей видимости, такое положение вещей не устраивает компанию Sony, которая решила напомнить своим пользователям о преимуществах нового поколения игровых устройств.

Sony начала массовую рассылку сообщений непосредственно на устройства пользователей PS4. Эти послания призывают игроков рассмотреть возможность перехода на современную игровую систему. Сообщение гласит:

«Независимо от того, увлекаетесь ли вы свежими релизами 2025 года вроде Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders и Ghost of Yötei, либо ожидаете грядущих хитов 2026 года (SAROS, 007: First Light, Nioh 3 и др.) — сейчас самое подходящее время задуматься об апгрейде вашей игровой системы до PS5!»

Помимо текста сообщение сопровождается специальным QR-кодом, позволяющим быстро перенаправить пользователя в онлайн-магазин для приобретения новой консоли.

Источник: ppe.pl

Следует отметить, что начало жизненного цикла PS5 было непростым. В течение первых двух лет новая консоль сталкивалась с серьёзным дефицитом, а главные эксклюзивные игры компании, среди которых были God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, выходили одновременно на обеих версиях устройств. Это существенно снизило мотивацию многих игроков инвестировать средства в обновление оборудования, и значительная часть аудитории решила остаться верной четвёртой серии, которая прекрасно удовлетворяла потребности даже самых требовательных пользователей.