Ожидается значительное повышение цен на интегральные микросхемы, что негативно отразится на конечных пользователях продукции

Крупнейшие мировые производители электронных компонентов, которые не имеют собственных заводов и работают по модели контрактного производства, столкнулись с серьёзными трудностями из-за значительного роста цен на материалы и услуги.

По данным портала TrendForce, расходы отрасли выросли практически по всем этапам производственного цикла, включая память, изготовление фотошаблонов и услуги по упаковке и тестированию (OSAT).

Особенно остро эта проблема коснулась известной тайваньской корпорации MediaTek. Компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию ценообразования. Генеральный директор MediaTek Рик Цай открыто заявил инвесторам, что руководство будет увеличивать стоимость своей продукции. Одним из первых решений стало повышение цен на микросхемы питания — важные компоненты многих устройств, таких как смартфоны и бытовая техника.

По оценкам отраслевых экспертов, аналогичные шаги намерены предпринять и другие крупные игроки рынка. Тайваньские и китайские фирмы, выпускающие полупроводники и осуществляющие упаковку микросхем, планируют повысить стоимость своих услуг примерно на 8–15 % уже с начала следующего месяца. Это неизбежно повлечёт за собой рост цен на готовую продукцию, что, в свою очередь, отразится на покупателях по всему миру.

В результате потребители уже в ближайшие месяцы заметят повышение цен на смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Подобные изменения негативно скажутся на конкурентоспособности отрасли и заставят её участников искать новые способы оптимизации цепочек поставок и контроля издержек.