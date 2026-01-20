Первый в России полностью беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года

Московские власти сообщают о первых успехах проекта беспилотного транспорта столицы. По информации с портала Mos.ru, с осени текущего года первый беспилотный трамвай уже активно перевозит пассажиров по городу. На сегодняшний день он перевез более 60 тысяч человек, преодолев расстояние в 25 тысяч километров без каких-либо нарушений правил дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров используются современные технологии: программное обеспечение, радарные системы, лазерные датчики (лидары) и камеры высокого разрешения. Несмотря на полную автоматизацию, в процессе эксплуатации обязательно присутствует водитель, контролирующий процесс передвижения.

В рамках дальнейшего развития проекта запланировано постепенное внедрение технологий автономного вождения. К началу 2027 года Краснопресненская линия должна пополнить парк пятнадцатью новыми беспилотными трамваями. А к 2035 году почти весь столичный транспорт должен стать автоматизированным — примерно 90% подвижного состава сможет передвигаться самостоятельно.

Одновременно с этим проходят испытания другого инновационного вида общественного транспорта — первого беспилотного поезда московского метро под названием «Москва-2024». Тестирование осуществляется ночью, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность для всех участников процесса. При этом машинист продолжает играть ключевую роль и готов вмешаться в работу автопилота в случае необходимости.

Общее программное обеспечение для обоих проектов было разработано специалистами Московского метрополитена.