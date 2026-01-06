Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Thermaltake представила новые блоки питания мощностью до 3000 Вт на CES 2026
Thermaltake представила мощные решения для энтузиастов на CES 2026

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2026 компания Thermaltake представила широкий ассортимент блоков питания, включая инновационные решения и инструменты для диагностики.

Одним из главных новшеств стал AX 3000W — источник питания мощностью 3000 Вт, разработанный для мощных серверов и систем искусственного интеллекта. Это устройство получило сертификат энергоэффективности 80 PLUS Platinum, демонстрируя выдающийся коэффициент полезного действия даже при экстремальных нагрузках.

Кроме того, были представлены обновленные серии Toughpower. Среди них выделяются две версии: формата ATX и SFX с сертификацией Titanium, которые обеспечивают мощность 1000 и 1200 Вт соответственно. Эти модели обеспечивают высокую эффективность преобразования энергии, сохраняя стабильность даже при значительных колебаниях нагрузки. Все новинки соответствуют новейшим стандартам ATX 3.1, обеспечивая поддержку современных компонентов ПК.

Отдельного внимания заслуживает новый продукт под брендом Golden Track, представляющий собой серию инновационных блоков питания с заменяемой панелью разъемов, что позволяет легко менять блок питания без необходимости отключать кабели.

Это значительно упрощает процесс обслуживания и модернизации системы. В ассортименте представлены модели различной мощности — от 750 до 1200 Вт.

Дополняет коллекцию устройств Dr. Power III Pro — профессиональный инструмент для проверки работоспособности блоков питания. Благодаря встроенному дисплею устройство позволяет легко контролировать напряжение и диагностировать возможные проблемы с питанием.

Источник: techpowerup.com
