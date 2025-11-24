Сближение Земли с кометой продлится примерно до 19 декабря, когда расстояние достигнет минимума — примерно 269 миллионов километров. После этого пути Земли и кометы разойдутся, и она продолжит свой путь в межзвёздное пространство.

В минувшее воскресенье, 23 ноября 2025 года, в 07:30 утра по московскому времени, межзвездная гостья — комета 3I/ATLAS подошла к нашей планете на минимальное расстояние всего 300 миллионов километров. Теперь космический объект продолжает уверенно сокращать дистанцию приблизительно на 2 миллиона километров ежедневно.

Причина столь быстрого сближения заключается преимущественно в движении самой Земли, направляющейся практически прямо навстречу небесному телу. Согласно расчетам ученых, такая ситуация продлится ещё около месяца, вплоть до 19 декабря текущего года, когда расстояние между Землёй и кометой достигнет своего минимума — примерно 269 миллионов километров.

По отношению к Солнцу комета уже покидает пределы Солнечной системы, следуя своим путем по касательной линии в сторону открытого космоса. Несмотря на продолжающееся сокращение дистанции, у жителей планеты нет причин для беспокойства. По данным астрономов, даже при самом благоприятном сценарии траектории сближения комета не сможет приблизиться ближе чем на 200 миллионов километров к нашей планете.

Этот вывод основан на множестве проведенных расчетов и регулярных обновлениях орбитальных характеристик объекта. Во время наблюдений за её движением было выявлено, что на траекторию 3I/ATLAS оказывает влияние также и неконтролируемое гравитационное ускорение, которое требует постоянного пересчета траекторий.