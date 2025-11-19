В настоящее время большинство контроллеров закупаются в Китае, так как отечественные аналоги часто уступают им по характеристикам. Предполагается, что разработанное программное обеспечение позволит снизить зависимость от иностранных компонентов.

ООО НПО «Оригинальные русские контроллеры» анонсировало создание отечественного программного обеспечения (ПО) для полетных контроллеров беспилотных воздушных судов (БВС). Согласно заявлению представителей компании, новая разработка позволит эффективно компенсировать низкую производительность отечественных микроконтроллеров благодаря высокопроизводительной оптимизации.

До настоящего момента основная масса применяемых российскими производителями беспилотников микропроцессоров имела зарубежное происхождение. Одной из ключевых проблем перехода на отечественное оборудование оставалась недостаточная мощность российских аналогов. Однако специалисты ООО НПО разработали специальное ПО, которое решает данную проблему путем глубокой адаптации алгоритмов управления к возможностям отечественной электроники.

Программное обеспечение, создаваемое командой разработчиков «ОРК», представляет собой решение, написанное самостоятельно «с нуля», без привлечения open-source технологий. Представители компании подчеркнули намерение коммерциализировать разработку и выйти с ней на международный рынок.

Помимо ПО для полёта дронов, предприятие также занимается созданием управляющих решений для электродвигателей и разрабатывает системы управления самолётного типа.

Сегодня компания применяет продукцию АО «ПКК «Миландр». Ведутся активные тестирования новых решений от производителей российской электроники, включая разработки Института радиоэлектроники и электроники РАН («НИИЭТ»), входящего в ГК «Элемент», а также продукции компании «Микрон» («микроконтроллер «Амур»).

Эксперты оценивают перспективность проекта положительно. Заместитель декана факультета специального машиностроения Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Андрей Новиков подчеркнул востребованность такого продукта на рынке. Заведующий лабораторией центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслав Богачев отметил преимущества специализированного ПО, адаптированного именно под отечественное оборудование, подчеркнув отсутствие рисков наличия скрытых закладок и уязвимых мест.